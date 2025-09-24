Войната в Украйна:

Откриха труп на гробището в монтанско село

24 септември 2025, 16:32 часа 424 прочитания 0 коментара
Откриха труп на гробището в монтанско село

Труп на човек е открит на гробището в монтанското село Дългоделци, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

Към момента не е ясно дали има следи от насилие или човекът е починал по естествени причини. 

Още: Откриха труп на екопътека в Смолян, една от версиите е убийство

Все още няма яснота за самоличността на човека, но според източници от полицията трупът не е на местен жител.

В момента се извършва аутопсия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Като във филм на ужасите: Откриха пресен труп на дъното на кладенец

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Труп починал мъж информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес