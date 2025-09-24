Откриха труп на гробището в монтанско село

Труп на човек е открит на гробището в монтанското село Дългоделци, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.

Към момента не е ясно дали има следи от насилие или човекът е починал по естествени причини.

Все още няма яснота за самоличността на човека, но според източници от полицията трупът не е на местен жител.

В момента се извършва аутопсия.

