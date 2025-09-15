И Великобритания привика руския посланик

Великобритания извика руския посланик след нахлуване на дронове във въздушното пространство на НАТО, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde.

„Значителното и безпрецедентно нарушение на полското и натовското въздушно пространство от руски дронове миналата седмица, последвано от ново нахлуване в румънското въздушно пространство в събота, е напълно неприемливо “, заяви британското външно министерство , което привика руския посланик в Лондон.

„Тъй като нашият континент отново е изправен пред крещящото разширяване на безотговорното поведение на Русия, защитата на Украйна срещу агресията на Путин е от решаващо значение за сигурността на цяла Европа, включително Обединеното кралство “, добави Министерството на външните работи.

Припомняме, че българското външно министерство също привика руския посланик Елеонора Митрофанова, за да й връчи демарш заради руските дронове в Полша и Румъния. ОЩЕ: Външно привика Митрофанова и ѝ връчи демарш заради навлизането на дронове в Полша и Румъния