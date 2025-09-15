Войната в Украйна:

И Великобритания привика руския посланик

15 септември 2025, 15:31 часа 389 прочитания 0 коментара
И Великобритания привика руския посланик

Великобритания извика руския посланик след нахлуване на дронове във въздушното пространство на НАТО, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde.

„Значителното и безпрецедентно нарушение на полското и натовското въздушно пространство от руски дронове миналата седмица, последвано от ново нахлуване в румънското въздушно пространство в събота, е напълно неприемливо “, заяви британското външно министерство , което привика руския посланик в Лондон.

„Тъй като нашият континент отново е изправен пред крещящото разширяване на безотговорното поведение на Русия, защитата на Украйна срещу агресията на Путин е от решаващо значение за сигурността на цяла Европа, включително Обединеното кралство “, добави Министерството на външните работи.

Припомняме, че българското външно министерство също привика руския посланик Елеонора Митрофанова, за да й връчи демарш заради руските дронове в Полша и Румъния. ОЩЕ: Външно привика Митрофанова и ѝ връчи демарш заради навлизането на дронове в Полша и Румъния

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Румъния Великобритания Русия Руски посланик информация 2025 руски дронове Полша
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес