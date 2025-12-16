Наградиха Рамазанов, но загърбиха Милов и Новиков: БФБорба избра най-добрите си борци

Магомед Рамазанов бе е избран за най-добър борец на България за 2025 година. Това стана ясно по време на официалната церемония на Българската федерация по борба по връчване на годишните си награди. През тази година олимпийският шампион Рамазанов стана европейски шампион, но после пропусна Световното първенство заради операция. Впечатление направи, че от топ 3 най-добри борци за годината отсъстват другите двама най-заслужили състезатели - Кирил Милов и Семен Новиков.

Магомед Рамазанов е борец номер 1 на България, Милов и Новиков извън тройката

Милов стана европейски шампион през 2025 година, докато Новиков спечели европейско сребро. След това обаче двамата бяха отстранени от националния отбор и лишени от възможността да се състезават на Световното първенство. И макар постиженията им от Европейското първенство да дават достатъчно основания да попаднат в топ 3 на най-добрите борци на България за годината, те не бяха включени, а вместо това класацията бе допълнена от еврошампиона до 23 г. Георги Иванов, както и Колаян Атанасов и Андриан Вълканов, които си поделиха третото място.

Юлияна Янева номер 1 при жените, получи 75 000 лв. от неназован основен спонсор

При жените пък номер 1 за 2025 година е Юлияна Янева, която спечели сребро от Световното първенство. На второ и трето място се класираха Биляна Дудова и Андреа Нисева. Янева получи и премия в размер от 75 000 лева, като стана ясно, че сумата идва от основен спонсор, който обаче остава неназован.

За най-добър треньор бе отличен Серафим Бързаков. На церемонията бяха отличени и млади таланти на българската борба - Деница Петрова, Радослав Великов-младши, Вероника Стоилова, Емре Мюмюнова, Станислав Иванов, Христо Челипински. За най-добър съдия бе отличен Иван Николов, а за най-перспективен рефер - Иво Йотов. На церемонията в Дианабад присъства и избраната за председател на федерацията в началото на годината Станка Златева.

"Беше дълга година с много интриги и много глупости, но най-важни са резултатите. Важен е българският дух, важно е, че българските деца показаха талант, воля и желание за развитие. Ще се радваме на другата олимпиада да имаме българи, а не руснаци или хора, които са дошли да представляват нашата държава. Пожелавам всички да са здрави и да работим съвместно, за да може борбата ни да има резултати. Пожелавам ви да сте живи и здрави и още дълги години в спорта", каза Златева.

