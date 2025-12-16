Успенското училище, в което 15-годишният Тимофей уби 9-годишно момче, се намира в елитния квартал „Горки-2“ на Рублево-Успенское шосе. В района „Горки-2“ парцели имат сестрата на милиардера Алишер Усманов, Гулбахор Исмаилова, бившият президент на Киргизстан Аскар Акаев и Наталия Гордеева, бившата съпруга на главния изпълнителен директор на ВТБ Андрей Костин. През 2008 г. училището печели Националния образователен проект, а през 2012 г. е включено в националния регистър на водещите образователни институции в Русия. Училището се намира на 2,5 км от държавната резиденция в Ново-Огарево на руския диктатор Владимир Путин.

Подготовката

Тимофей се подготвял в продължение на няколко дни за нападението. През това време той написал манифест "Моят гняв" от 11 страници и го изпратил на съучениците си. В текста той обяснявал, че ненавижда обществото и дели хората по националност и религия. От видеокамерите на училището се вижда, че момчето се преоблякло в тоалетната, а след това в продължение на 8 минути се разхождал из коридорите на училището, общувайки с учители.

Влизал в стаите, говорил с ученици и търсел една определена преподавателка - учителката по математика Мария Дмитриевна. Състоянието на раненият охранител е добро. Той е на 32 години, има химическо изгаряне на лицето от първа степен и рана в областта на кръста.

