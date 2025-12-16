Началникът на британския генщаб: Синовете и дъщерите на нацията трябва да са готови да се бият с Русия

Има нарастващ риск Русия да атакува Великобритания, затова „синовете и дъщерите“ на нацията трябва да бъдат готови за битка, обяви ръководителят на британските въоръжени сили сър Ричард Найтън. Той предупреди, че военната сила на Руската федерация нараства и че руските войски вече са закалени в битки в Украйна - това е нещо, от което западните държави трябва да се страхуват. Въоръжените сили на Обединеното кралство винаги ще бъдат първата линия на отбрана заедно с останалата част от НАТО, но цялото общество също трябва да участва в възстановяването на устойчивостта, смята още главният маршал на въздушните сили.

Началникът на генералния щаб заяви, че е важно да "бъдем честни" със „семействата и домакинствата“ в Обединеното кралство относно това какво означава да бъдем подготвени за „редица реални, физически заплахи“.

Нужен е "отговор от цялата нация"

Представяйки мрачна реалност, главнокомандващият заяви, че е съгласен с френския си колега генерал Фабиен Мандон, който миналия месец предизвика разгорещени дискусии с изказването си, че Франция трябва да бъде готова за възможността да загуби децата си в евентуална война с Русия в бъдеще:

„Ситуацията е по-опасна от всичко, което съм виждал през кариерата си, и цената на мира се повишава“, заяви сър Ричард Найтън. „Нашият отговор трябва да надхвърли простото укрепване на въоръжените ни сили. Необходим е отговор от цялата нация, който да изгради нашия отбранителен промишлен капацитет, да развие уменията, от които се нуждаем, да оползотвори силата на институциите, от които ще се нуждаем във военно време, и да гарантира и увеличи устойчивостта на обществото и инфраструктурата, която го поддържа".

„Синове и дъщери, колеги, ветерани... всички ще имат роля, която да изиграят. Да градим. Да служим. И ако е необходимо, да се борим. И повече семейства ще разберат какво означава жертвата за нашата нация", продължи началникът на британския генщаб.

Руската заплаха е все по-голяма

Генерал-майор Найтън изрази тезата си, че "никой от нас не може да каже със сигурност какъв е абсолютният риск" от бъдеща война с Русия. И макар че простите изявления може да са лесни за възприемане от хората, те "рискуват да предизвикат паника или самодоволство", смята той. "Това, което наистина има значение, е тенденцията. Нарастват ли шансовете за конфликт? И тук, мисля, че доказателствата са ясни, че тенденцията, особено от страна на Русия, се влошава - и това е ключовият аргумент за действие".

По отношение на способностите на руските въоръжени сили, въпреки че са въвлечени в пълномащабна война срещу Украйна, сър Найтън заяви, че „твърдата им сила нараства бързо“. „През последните 20 години Русия проведе значителна реформа в отбраната и инвестира в слабите и изчерпани въоръжени сили. Руските въоръжени сили наброяват над 1,1 милиона души, като разходите за тях възлизат на над 7% от БВП и около 40% от държавните разходи. Това е сума, която се е удвоила през последното десетилетие", цитира данни той.

Снимка: Getty Images

За сравнение, армията на Обединеното кралство наброява малко над 70 000 войници, като правителството се е ангажирало да увеличи разходите за отбрана от 2,3% на 2,5% от БВП до 2027 г.

Русия иска да "унищожи" НАТО

„Не трябва да се заблуждаваме, че Русия разполага с огромна, все по-технически усъвършенствана и вече с голям боен опит армия“, заяви генералът. Той описа как Москва „разработва нови и дестабилизиращи оръжейни системи като торпеда с ядрено оръжие и крилати ракети с ядрено задвижване, които поставят ядрени оръжия в Космоса. Така че е абсолютно ясно, че твърдата сила на Русия е нещо, от което трябва да се страхуваме, но какво да кажем за намерението на Русия да я използва?", пита той.

Британският генерал заяви, че войната в Украйна и готовността на Русия да напада съседните държави показват, че тя „иска да предизвика, ограничи, раздели и в крайна сметка унищожи НАТО“, цитира думите му Sky News.