"Обнови Европа" намеси Пеевски в искането за сваляне на имунитета на Илхан Кючюк (ВИДЕО)

Групата на "Обнови Европа" в Европейския парламент, чийто член е Илхан Кючюк, защити българския евродепутат от ДПС (от лагера на Ахмед Доган) след поисканото сваляне на имунитета му като представител на ЕП. В основата е сигнал срещу председателя на правната комисия в Европарламента, обяви самият той на 15 декември, без да дава повече подробности. Ден по-късно председателят на "Обнови Европа" Валери Айе също не предостави детайли, но стана ясно, че искането за отнемане на имунитета на Кючюк срещу наказателно преследване е отправено от българските власти.

"Обнови Европа" видя политически мотивиран ход, насочен към опозиционна фигура

„Обнови Европа“ изразява "дълбока загриженост от запитването на българските власти да се свали парламентарният имунитет на нашия колега Илхан Кючюк. Осъждаме този ход на българските власти като политически мотивиран и насочен към опозиционна фигура. Нашият колега показа политически кураж, когато отказа да легитимира превземането на ДПС от Делян Пеевски. Публично скъсвайки с партията, завладяна от олигархични интереси, той съзнателно плати политическа цена", обяви Айе на брифинг в Европарламента.

Илхан Кючюк е част от лагера около почетния председател на "Движението за права и свободи" Ахмед Доган след разцеплението на партията. Според самия него повод за искането за сваляне на имунитета е "подаден сигнал, който, по мое убеждение, цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което през годините съм получил както от гражданите, така и от институциите".

Снимка: Actualno.com

"Институциите са длъжни да направят проверка при всеки подаден сигнал. Ще съдействам напълно на всички компетентни органи за изясняване на фактите. Нямам какво да крия. Истината винаги е била моето най-силно оръжие и аз имам най-голям интерес тя да бъде установена ясно, открито и без интерпретации", написа Кючюк във Facebook вчера.

По-късно на 15 декември председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала от нея свалянето на имунитета на българския евродепутат.

Валери Айе видя участие на Пеевски

От „Обнови Европа“ говорят за „институционална злоупотреба и избирателен натиск, заглушаващи онези, които се изправят пред дълбоко вкоренената власт".

„Имайки предвид историята на Пеевски, нито таймингът, нито методът могат да се считат за случайни“, намекна Айе за участие на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" в сигнала срещу Кючюк. „В момент, в който българските граждани излязоха по улиците, за да протестират срещу корупцията, завладяната държава и провала на правителството, това отправя дълбоко обезпокоителен сигнал".

„Обнови Европа“ няма да бъде "сплашена", каза тя. "Демократичните институции съществуват, за да защитават плурализма, а не за да обслужват политически репресии. Ние заставаме твърдо зад Илхан Кючюк и до всички тези в България, които продължават да защитават демокрацията, които са срещу завладяването и сплашването".