И Великобритания взе решение да прати танкове на Киев

Такава информация се появи в Sky News още преди няколко дни. Стана ясно, че от няколко седмици се водят разговори за доставка на определен брой основни бойни танкове Challenger 2 от британската армия на украинските въоръжени сили. Подобна стъпка би означавала значително засилване на западната подкрепа за Украйна и би могла да подтикне други съюзници от НАТО, по-специално Германия, да последват примера.

Обединеното кралство става втората държава след Полша, която отговаря на молбите на украинските лидери да оборудват армията с мощни западни танкове. Един от източниците на Sky предполагаше, че Великобритания може да предложи около 10 танка Challenger 2, достатъчни за оборудването на една ескадрила.

Днес Politico писа, че министърът на отбраната Бен Уолъс е водил дискусии със западните съюзници за това как да се изпратят на Киев танкове, „които ще променят играта“. Официалният говорител на министър-председателя Риши Сунак заяви пред репортери в сряда, че Обединеното кралство "ускорява" подкрепата си за Украйна "с военни технологии от ново поколение, които ще помогнат за спечелването на тази война".

"Ясно е, че бойните танкове могат да предоставят на украинците възможности за промяна на играта", каза той. "Миналата седмица министър-председателят каза на президента Володимир Зеленски, че Обединеното кралство ще предостави каквото може. Премиерът помоли министъра на отбраната да работи с партньорите през следващите седмици, за да обсъдим как можем да отидем още по-далеч в подкрепата си за Украйна и да я забързаме, включително предоставянето на танкове“.

В същото време стана ясно, че Литва ще предостави на украинската армия системи за противовъздушна отбрана и зенитно-ракетни системи. Това обяви президентът Гитанас Науседа, който заедно с полския си колега Анджей Дуда се срещна със Зеленски в западния украински град Лвов.

