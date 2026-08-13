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Българските евродепутати със зов за помощ към ЕС по случая с Ива Михайлова в РСМ

13 август 2026, 20:11 часа 872 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
Българските евродепутати със зов за помощ към ЕС по случая с Ива Михайлова в РСМ

Българските евродепутати отправиха спешен съвместен апел към ръководството на Европейския съюз (ЕС), в който се подчертават тревожните нарушения на правата на човека и върховенството на закона в случая на 22-годишната Ива Михайлова, която е с двойно българско и македонско гражданство. Властите в Република Северна Македония (РСМ) понастоящем възпрепятстват пътуването ѝ в чужбина за неотложно медицинско лечение. Това се посочва в съвместното писмо на българските членове на европарламента, съобщиха евродепутатите Андрей Ковачев и Ивайло Вълчев.

В писмото се казва, че младата жена е получила тежки травми на гръбначния стълб при пътнотранспортно произшествие през октомври 2025 г. През юли 2026 г. официален медицински консилиум в Университетския клиничен център в Скопие официално потвърди, че необходимата интервенция не е налична в РСМ и изисква лечение в чужбина, припомнят евродепутатите. Въпреки това, на 7 август 2026 г. Основният съд в Кочани отхвърли искането ѝ за временно изземване на конфискувания ѝ паспорт, произволно повишавайки прага на доказване, след като преди това е поискал точното медицинско становище, се казва още в писмото. 

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Българската делегация подчертава, че макар случаят да е предимно спешна хуманитарна извънредна ситуация, носеща реален риск от трайни неврологични увреждания, той отразява и дълбоки системни проблеми в правосъдната система на РСМ. Писмото посочва обезпокоителни процедурни нередности, включително преследването на единствения пряк очевидец, след като е дал показания в полза на Михайлова. Според евродепутатите се повдигат сериозни въпроси относно третирането на граждани с българско самосъзнание в страна кандидат за ЕС. 

Българските евродепутати изискват незабавни действия за намеса пред властите на РСМ за осигуряване на временно разрешение за медицинско пътуване в чужбина при подходящи гаранции. Те настояват за следене отблизо на текущите съдебни производства, правата на защита и твърденията за сплашване на свидетели. В писмото се изисква и официално разяснение от Скопие относно произволната промяна на доказателствените стандарти от местния съд. Евродепутатите призовават за отразяване на тези нарушения в рамките на мониторинга на ЕК върху независимостта на съдебната система и върховенството на закона в напредъка на РСМ по присъединяване към ЕС. Поискани са уверения, че българската идентичност и гражданство на Ива Михайлова не са играли роля в начина, по който е третирана тя в съда, се казва още в писмото. 

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Евродепутатите подчертават, че зачитането на независимостта на съдебната власт не може да оправдае мълчанието на институциите, когато гражданин на ЕС е изправен пред необратими физически вреди и нарушения на основните права.

Писмото е подписано от всички български членове на ЕП и е адресирано до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас, комисаря по разширяването Марта Кос, директора на генерална дирекция „Разширяване“ в ЕК Герт-Ян Копман, посланика на ЕС в РСМ Михалис Рокас, председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар и посланиците на държавите членки към ЕС (Корепер 2).

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Преди дни президентът Илияна Йотова заяви, че ще поднови темата за лечението на Ива Михайлова пред правителството на Република Северна Македония (РСМ) и президента Гордана Силяновска.

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Европейски парламент призив Република Северна Македония Ива Михайлова
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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