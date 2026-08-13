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Взрив на най-голямото пристанище в Европа, има жертва и ранени (ВИДЕО)

13 август 2026, 17:10 часа 1276 прочитания 1 коментар
Снимка: iStock
Взрив на най-голямото пристанище в Европа, има жертва и ранени (ВИДЕО)

Един човек е загинал, а няколко други са ранени при експлозия на обект в пристанището на Ротердам (Нидерландия) - най-голямото пристанище в Европа. Взривът е станал малко след обяд в четвъртък, 13 август, в предприятие на улица „Мозелвег“ в квартал „Европорт“, съобщи регионалната телевизия Rijnmond. Полицията заяви, че на този етап не разполага с допълнителна информация. Медията съобщи, че нает екип за поддръжка е работил по тръбопроводите на обекта и че вероятно е възникнала неизправност при откачването на тръбите.

На резервоара за съхранение са били видими следи от експлозия, посочи телевизионният канал.

Няколко души са ранени и са откарани в болница. На мястото на инцидента са изпратени шест линейки, хеликоптер за спешна медицинска помощ и пожарни екипи.

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Още един инцидент

По-рано в четвъртък прекъсване на електрозахранването блокира системите в рафинерията Ессо на улица „Ботлеквег“, което доведе до издигането на големи пламъци и черен дим над пристанището, докато газовите тръбопроводи се изпразваха.

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Органът за безопасност на Ротердам заяви, че все още не е установено дали инцидентите са свързани.

Инциденти като този не са случайност и предвид хибридната война на Русия в Европа, както и на фона на ескалацията по оста Москва-НАТО, довела до още по-голяма защита на критичната инфраструктура на континента. Към момента няма данни обаче за подобна връзка.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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