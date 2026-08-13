Взрив на най-голямото пристанище в Европа, има жертва и ранени (ВИДЕО)

Един човек е загинал, а няколко други са ранени при експлозия на обект в пристанището на Ротердам (Нидерландия) - най-голямото пристанище в Европа. Взривът е станал малко след обяд в четвъртък, 13 август, в предприятие на улица „Мозелвег“ в квартал „Европорт“, съобщи регионалната телевизия Rijnmond. Полицията заяви, че на този етап не разполага с допълнителна информация. Медията съобщи, че нает екип за поддръжка е работил по тръбопроводите на обекта и че вероятно е възникнала неизправност при откачването на тръбите.

На резервоара за съхранение са били видими следи от експлозия, посочи телевизионният канал.

Няколко души са ранени и са откарани в болница. На мястото на инцидента са изпратени шест линейки, хеликоптер за спешна медицинска помощ и пожарни екипи.

⚡️JUST IN: An explosion occurred at Europe’s largest port



The explosion occurred at the Gunvor Energy oil refinery in Rotterdam. One person was killed and several others were injured.



Emergency services are working at the scene. The cause of the incident is being investigated. pic.twitter.com/a0hq5Tf6TB — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

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Още един инцидент

По-рано в четвъртък прекъсване на електрозахранването блокира системите в рафинерията Ессо на улица „Ботлеквег“, което доведе до издигането на големи пламъци и черен дим над пристанището, докато газовите тръбопроводи се изпразваха.

Органът за безопасност на Ротердам заяви, че все още не е установено дали инцидентите са свързани.

Инциденти като този не са случайност и предвид хибридната война на Русия в Европа, както и на фона на ескалацията по оста Москва-НАТО, довела до още по-голяма защита на критичната инфраструктура на континента. Към момента няма данни обаче за подобна връзка.

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