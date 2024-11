Или в затвора, или "случайно" през прозореца: Съдбата на руските военни блогъри според украински шпионин (ВИДЕО)

В момента, в който войната в Украйна свърши – независимо как, руските военни блогъри ще се окажат безработни. И тогава ще са склонни да започнат "да вадят кирливи ризи" и да осветяват мръсни тайна на руската военна машина. Това заяви военният експерт Иван Ступак, който е служил в Службата за безопасност на Украйна (СБУ) и е бил украински депутат.

Ступак говори пред беларуската опозиционна медия NEXTA – той е убеден, че без война тези хора не могат да съществуват, защото ще им липсва военния адреналин и защото не могат да правят нищо друго, а заплати от войната вече няма. Затова и расте опасността да проговорят – за безумия като например безброй излишни жертви за парчета земя (Соледар, Бахмут, Авдеевка), според украинския анализатор.

Вероятно ще им бъде казвано да мълчат, да не говорят глупости. Ако не го правят, ще свършат като Гиркин-Стрелков – или в затвора, или "случайно" ще падат от прозорците, смята Ступак: Не може да излезе условно: Гиркин е обявен за "склонен да избяга"

Той не изключи и друго – служби като СБУ да убиват избягали далеч руски военни кореспонденти.

The life of Russian propagandists after the war will not be easy



What will happen to odious propagandists and “war correspondents” when the war is over? Will they find a new occupation that suits their cannibalistic nature, or will the warmongers start mysteriously falling out… pic.twitter.com/8tFX858hvJ