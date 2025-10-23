Войната в Украйна:

Има задържани за отправените заплахи срещу Саркози

23 октомври 2025, 10:46 часа 244 прочитания 0 коментара
Трима затворници от парижкия затвор "Санте" са били задържани от полицията по подозрение в отправяне на заплахи срещу бившия френски президент Никола Саркози след неговото влизане в затвора, съобщи ДПА, цитирана от БТА. От кадрите в социалните мрежи, заснети от затворник, се чуват обиди и заплахи, отправени към Саркози при пристигането му в затвора, съобщиха няколко френски медии, позовавайки се на прокуратурата.

Прокуратурата е започнала разследване за заплахи за убийство. Било е проведено и претърсване, по време на което са били конфискувани два мобилни телефона.

Саркози, който е на 70 години, управляваше Франция от 2007 до 2012 г., във вторник започна да излежава петгодишна присъда, след като бе признат за виновен в престъпен заговор с цел набиране на средства за предизборна кампания от режима на покойния полковник Муамар Кадафи в Либия.

Адвокатът на бившия френски президент заяви, че Саркози е държан в изолирана и специално охранявана зона на затвора. Той не получава никакво специално отношение и е подадена молба за условното му освобождаване, според адвоката му.

Виолета Иванова
Никола Саркози Затвор заплахи информация 2025
