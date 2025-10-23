Има задържани за отправените заплахи срещу Саркози

Трима затворници от парижкия затвор "Санте" са били задържани от полицията по подозрение в отправяне на заплахи срещу бившия френски президент Никола Саркози след неговото влизане в затвора, съобщи ДПА, цитирана от БТА. От кадрите в социалните мрежи, заснети от затворник, се чуват обиди и заплахи, отправени към Саркози при пристигането му в затвора, съобщиха няколко френски медии, позовавайки се на прокуратурата.

ОЩЕ: Саркози получи заплахи за живота си в затвора

🚨🇫🇷 FLASH | "Oh Sarko, la ch*tte à ta mère, réveille-toi !" : plusieurs détenus de la prison de la Santé auraient HURLÉ toute la nuit pour empêcher Nicolas Sarkozy de dormir.pic.twitter.com/zwXKFDLFKZ — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 22, 2025

Прокуратурата е започнала разследване за заплахи за убийство. Било е проведено и претърсване, по време на което са били конфискувани два мобилни телефона.

Саркози, който е на 70 години, управляваше Франция от 2007 до 2012 г., във вторник започна да излежава петгодишна присъда, след като бе признат за виновен в престъпен заговор с цел набиране на средства за предизборна кампания от режима на покойния полковник Муамар Кадафи в Либия.

ОЩЕ: Пееха химна на Франция: Граждани подкрепиха Саркози по пътя му за затвора (ВИДЕО)

Адвокатът на бившия френски президент заяви, че Саркози е държан в изолирана и специално охранявана зона на затвора. Той не получава никакво специално отношение и е подадена молба за условното му освобождаване, според адвоката му.