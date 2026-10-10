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Индулгенция за Путин срещу една празна нула: Русия няма да може да достави нищо на Тръмп

10 октомври 2026, 16:12 часа 479 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Индулгенция за Путин срещу една празна нула: Русия няма да може да достави нищо на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп едностранно отмени санкциите срещу руските петролни продукти. В замяна Москва не предложи на Вашингтон никакви стъпки за прекратяване на войната, но отгоре на всичко дори и договорените количества е малко вероятно да успее да достави, а даже да ги достави - те са капка в морето. От юли износът на дизел от Русия бе спрян заради успешните украински удари. Сега Москва получава възможност да продаде между 0,3 и 3 милиона тона на световния пазар и да използва приходите за продължаване на войната. Въпросът е дали?

Ето какво казва политическият анализатор Владимир Горбач - тези гръмко обявени цифри звучат мащабно за масовата публика, но превърнати в реално потребление са просто едно нищо.

Както пише Горбач в профила си във Фейсбук - първата пратка, която обяви Тръмп след разговора му с Путин, е за 300 000 тона дизел. Само че това са около 2,2 млн. барела, които са крайно недостатъчни. Всъщност САЩ консумират около 3,8 – 4,0 млн. барела дистилати (дизел и нафта) на денонощие. Това значи, че първата партида от 2,2 млн. барела ще стигне за покриване на американското потребление за малко над половин денонощие.

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В същото време всеки ден по световните океани танкерите превозват около 8 млн. барела дизелово гориво, казва той. Тоест сделката на Тръмп дори математически е несъстоятелна. 300 000 тона стигат за приблизително 6-7 часа от целия глобален морски транспорт на дизел или се равняват на товара, който превозват 3-4 големи танкера LR2, изчислява Горбач. Това означава, че тази първа договорена пратка ще покрие много малка част от реалните нужди.

Горбач продължава нататък с пресмятането и уточнява: В момента на пазара има глобален недостиг от около 1,5 – 2 млн. барела дневно. Първата партида от 300 000 тона покрива този дефицит само за 1 ден. Дори цялата обещана доставка от Русия (300 хил. + 500 хил. + 1000 хил. тона) прави около 1,8 млн. тона общо или около 13 млн. барела. За целия глобален морски пазар това са само 1,5 до 2 дни търговия. А спрямо настоящия световен дефицит, това количество ще стигне за около една седмица.

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Наред с това анализаторът обръща внимание дали изобщо Русия ще е в състояние да изпълни това обещание, колкото и недостатъчно да е то. Защото, припомня той, на 1 октомври Путин публично заяви, че няма да има доставки, докато са в сила ограниченията за петрол и петролни продукти, а Москва удължи забраните за износ до края на октомври. През септември морският износ на руски дизел спадна до най-ниското си ниво за повече от десетилетие – около 144 000 барела на ден.

Затова Горбач смята, че дори само първата партида Русия ще може да достави само с цената на вътрешен недостиг на гориво или разпродажба на натрупани резерви. 

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"Тръмп няма да получи практически нищо, докато Путин получава "лиценз" за търговия с дизел до 7 април 2027 г. По същество, това е индулгенция за това, което той направи досега с Украйна", подчертава анализаторът.

"Как ще реагират американските избиратели на това? Не фермерите или шофьорите на камиони, а широката общественост? Все едно Тръмп да се простреля дори не в крака, а в главата", заключава анализаторът.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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