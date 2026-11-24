Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 24 ноември 2026 г.

БЛАГОМИР КОЦЕВ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО СИ: ВЪВ ВАРНА БЕШЕ ИЗВЪРШЕН ПРЕВРАТ

Във Варна тази вечер беше извършен преврат. Тази вечер Общинската избирателна комисия взе решение да ме отстрани от поста кмет на Варна. Това се случи само два часа, след като Общинският съвет на Варна гласува бюджета на града. Това каза Благомир Коцев във видеоизявление, публикувано на официалната му страница във "Фейсбук". Още: Отстраниха Благомир Коцев от поста кмет на Варна

ЗАМ.-КМЕТЪТ НА ВАРНА ПОСОЧИ ТУНЕЛА ПОД МОРСКАТА ГРАДИНА И ТРИ ИМОТА КАТО ПОВОД ЗА СВАЛЯНЕТО НА КОЦЕВ

Абсурдно. Като един голям абсурд определям решението да бъде отстранен кмета на Варна Благодмир Коцев. Това е пълно безобразие. Доколкото съм запозната в настоящия момент вече Общинският съвет има право да избере кой да изпълнява длъжността кмет до края на мандата. Това каза Снежана Апостолова, която е заместник-кмет на Община Варна в ефира на Нова телевизия. ОЩЕ: Варна дава 350 000 евро за проект за тунел под Морската градина

БЛАГОМИР КОЦЕВ ПОСОЧИ КОЙ ЩЕ Е ВРЕМЕНЕН КМЕТ НА ВАРНА И КАКВА Е ЦЕЛТА ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН

Снежана Апостолова ще е временният кмет на Варна след отстраняването на Благомир Коцев. Това посочи самият той пред медиите и заяви, че ще обжалва решението за прекратяване на правомощията му. Градоначалникът определи случилото се като опит за овладяване на общинските финанси и връщане на старите модели на управление в града. В изказването си той отправи остри обвинения за натиск, политически и икономически зависимости и дългогодишен "феодален" контрол над морската столица.

"ПОДМЕНЯ СЕ ВОТЪТ НА ГРАЖДАНИТЕ": РАДЕВ ПРИЗОВА ЗА ОТГОВОРИ СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕТО НА КОЦЕВ

"Пред г-н Коцев има редица въпроси, касаещи Баба Алино и друго незаконно строителство, но аз съм убеден, че отговорът на тези въпроси не трябва да става по такъв начин. Има такива проблеми в много български общини и ако започнем с общинските избирателни комисии да сваляме кметовете - това означава, че променяме вота на българските граждани". Така премиерът Румен Радев коментира решението на ОИК - Варна за отстраняване на кмета на Варна Благомир Коцев.

ЩЕ СЕ ОГЪНЕ ЛИ АНДРЕЙ ЯНКУЛОВ ПОД НАТИСК ВЪВ ВСС: ИСКА ДА ВЗЕМЕ БУХАЛКАТА ОТ РЪЦЕТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА

"Нямаше опити за натиск върху мен, когато бях прокурор и когато бях в изпълнителната власт като служебен министър на правосъдието. Не е моята работа да давам оценки на другите членове на ВСС, но трябва да подходим с доверие и да се надяваме, че при упражняване на функциите на съвета, ще се следват програмните цели на съвета". Още: 52-ият парламент избра членове на ВСС: Кой как и за кого гласува?

"БЕРЕ ГРОЗДЕ ОТ ТРЪНИ ИЛИ СМОКИНИ ОТ РЕПЕЙ?“: НОВИЯТ ВСС С ОБЕЩАНИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ПРОВЕРКИ

Новият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще трябва да се изправи пред сериозни очаквания за промяна, повече прозрачност и реални действия срещу проблемите в съдебната система. Това стана ясно от изказванията на Екатерина Салкова и Петър Савов в ефира на Нова телевизия, които очертаха ключовите задачи пред бъдещия кадрови орган. Според Петър Савов парламентът е задал нов стандарт с организирането на публичен конкурсен избор за членове на ВСС от парламентарната квота, като е предоставил на сайта си подробна информация за кандидатите – биографии, дипломи, концепции, становища и двучасови изслушвания в правната комисия. Той определи това като добър пример за самия Съвет, на когото предстои подобна процедура.

НАЙ-МАЛКО 13 УБИТИ ЖЕНИ ОТ НАЧАЛОТО НА 2026: РАЗПОЗНАВАМЕ ЛИ НАСИЛИЕТО? (ВИДЕО)

Най-малко 13 жени са убити от мъже от началото на 2026 година, показват данни от мониторинг на Българския хелзински комитет. Всички регистрирани случаи на умишлени убийства са извършени от настоящ или бивш партньор, или от близък роднина, като почти всички престъпления са станали в собствения дом на жертвите.

ПРОТЕСТ-ШЕСТВИЕ НА МВР - НЕ ЗА ЗАПЛАТИ, ЗА ЧЕСТ, НО И ЗА ЗАПЛАТИ

"За нас е въпрос на чест". Крайно време е да се проведе дискусия между нас и гражданското общество. Изключително унизително отношение към полицаите, трябва да го преодолеят. Ролята на политиците е огромна. Това заяви Илия Кузманов, представител на СФСМВР (полицейските синдикати). Той счита, че "5 години се води тази война срещу нас", като не посочи конкретна партия или партии: "Въпреки състоянието, в което ни поставиха, техният рейтинг е по-нисък от нашия".

ПАРИТЕ СВЪРШИХА: РАБОТЕЩИТЕ ОСТАВАТ БЕЗ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ДО КРАЯ НА 2026 Г.

Бюджетът за ваучери за храна на работещите се изчерпа, става ясно от данни на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България (АОВХ). От там информират работодателите и служителите, че годишният таван на ваучерите за храна за 2026 г. в размер на 818 млн. евро, определен с бюджета за тази година, е достигнат.

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ: РУМЕН РАДЕВ РАЗВИВА ВЕЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТИНКТ (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев развива вече политически инстинкт. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател Любомир Стефанов. Той отговори на въпроса какво означава казаното от Радев, че “Прогресивна България“ (ПБ) е отворена за конструктивни предложения на опозицията: “Премиерът Радев на гърба на президентстването си девет години най-сетне е почнал да развива някакви политически сетивности, инстинкт да го наречем. След като предната седмица някои негови хора наругаха опозицията и я нарекоха “бездиханна“, “излишна“, “умряло животно“ и разни други цветисти определения, премиерът може би си дава сметка, че идват промени в Конституцията. Идват и други моменти, в които ще има необходимо мнозинство от 160 плюс депутати.

БРЮКСЕЛ ПРЕПОРЪЧА ГЛОБА ОТ 25 МЛН. ЕВРО ЗА БЪЛГАРИЯ ЗАРАДИ БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ

Европейската комисия препоръча на България да бъде наложена финансова санкция от около 25 млн. евро заради недостатъчните мерки за овладяване на бюджетния дефицит. Глобата се равнява на 0,02% от брутния вътрешен продукт (БВП) и е свързана с неизпълнението на препоръките по процедурата за прекомерен бюджетен дефицит.

НЕ ПРАВЯТ РАЗЛИКА МЕЖДУ БАХРЕЙН И БЪЛГАРИЯ: ИРАН ПОДНОВИ ЗАПЛАХАТА СИ СРЕЩУ НАС

Иран може да атакува американски военни бази в Обединеното кралство, Германия и България, заяви Абас Мохтадаей, заместник-председател на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент в интервю за иранската информационна агенция SNN, съобщава азербейджанската APA. Това е поредна заплаха срещу страната ни от страна на Техеран от началото на войната.

"БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА Е МАЙКА НА РУСКАТА": ПРОФ. ПАВЛОВ Е ВЪЗМУТЕН ОТ ПОДЧИНЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДАНИИЛ

"Българската църква е майка както на руската, така и на украинската. Тя не може да следва подчинен вид политиката на Московската патриаршия, особено когато тази политика благославя войната и на практика върши небогоугодни дела". Този коментар направи историкът проф. Пламен Павлов пред Actualno.com по повод визитата на делегация от Българската православна църква в Москва на 22 ноември 2026 г. по повод юбилея на руския патриарх Кирил, по време на която пратеникът на патриарх Даниил е заявил, че "българската църква обича Кирил".

НАТО Е КАТО ИЗГУБЕНО ДЕТЕ: ШИРОКИ РАЗЛОМИ, РУСКАТА ЗАПЛАХА РАСТЕ. В СУМИ РУСНАЦИТЕ СТРАДАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

НАТО прилича на кошер без пчела-майка – потънал в хаос и заради това в невъзможност да се защити от растяща заплаха така, както може. Вчера, 23 ноември, Алиансът имаше спешна среща в Брюксел заради три паднали в Полша руски крилати ракети и в крайна сметка решението как да помогне на поляците се заключва в ТОВА, ПРОЧЕТЕТЕ: Руски ракети в Полша: НАТО взе решение как да помага

СТРАХ В КИТАЙ: САЩ ИМА С КАКВО ДА УНИЩОЖИ КИТАЙСКИТЕ ЯДРЕНИ РАКЕТИ

Китайски военни изследователи предупреждават, че напредъкът на САЩ в областта на изкуствения интелект може да улесни откриването и унищожаването на китайските ядрени ракети в случай на криза или война. Притеснението се отнася до това дали Пекин ще може да нанесе ответен удар след първа потенциална атака. Докладът се основава на преглед на над 100 проучвания, проведени от китайски граждански и военни изследователи, както и на интервюта с експерти и бивши американски длъжностни лица.

ИСТИНСКИЯТ СКАНДАЛ С NVIDIA

Завръщането на Дженсън Хуанг на поста изпълнителен директор на Nvidia по настояване на президента на САЩ Доналд Тръмп добави нов обрат към скандала, разтърсил Вашингтон и Силициевата долина. Отвъд борсовите сътресения и личните разкрития около връзката на Хуанг с Алис Хуанг – бивш мениджър в сингапурската компания Megaspeed и вероятен китайски агент – кризата извади на показ далеч по-сериозен проблем. Американската политика за експортен контрол е пълна с вратички, парализирана от вътрешни борби и лишена от ясна стратегия, което застрашава трудно извоюваното предимство на Щатите в сферата на изкуствения интелект, пише влиятелното издание Foreign Affairs.

ИМАХМЕ ГОЛЯМ ХЪС, ТОЙ ПРОДЪЛЖАВА: Б.Т.Р. В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Ако погледнем последните две години, това турне е много хубав завършек на нашите околосветски прояви. Това заявиха Наско и Илиян от Б.Т.Р., коментирайки големия успех на националното им турне и предстоящата последна дата в София.