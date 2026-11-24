Над 99% от Ивицата Газа показва признаци на замърсяване на околната среда, причинени от масираните израелски военни атаки. Това се казва в доклад на Oxfam, цитиран от BBC. Благотворителната организация определи Газа като „токсична пустош“ и предупреди, че излагането на опасни материали може да застраши здравето на жителите в продължение на десетилетия. Oxfam и базираната в Обединеното кралство Обсерватория за конфликти и околна среда използваха сателитни изображения, дистанционно наблюдение и други данни с отворен код, за да оценят щетите. Докладът твърди, че са идентифицирани тежки метали, остатъци от експлозиви, азбест от разрушени сгради, диоксини и биологични замърсители като опасности.

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Израелското посолство във Великобритания заяви, че докладът „не отговаря на професионалните стандарти“, твърдейки, че се основава на сателитни изображения и непроверени предположения. Посолството заяви, че анализът на почвата и подпочвените води не е успял да обясни наличието на тунели, изкопани от Хамас.

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Полевите тестове често са били невъзможни, уточнява BBC. Лабораториите в Газа са били унищожени, а Израел ограничава влизането на специализирано оборудване и учени. Програмата на ООН за околна среда заяви, че опасения за сигурността са възпрепятствали пътуванията на експертите ѝ до Газа преди това.

Отпадни води и развалини

Програмата на ООН за околната среда изчисли, че израелските военни операции са генерирали над 61 милиона метрични тона отломки, около 15% от които потенциално носят висок риск от опасно замърсяване. Тъй като всичките шест пречиствателни станции за отпадъчни води не работят, непречистените отпадъчни води достигат до подпочвените води и Средиземно море.

Обилните зимни дъждове са разнесли отпадъчни води по улиците и лагерите за разселени палестинци. Лама Абдул Самад, автор на доклада, заявява пред BBC, че устойчивите замърсители могат да доведат до повече респираторни заболявания, рак, увреждане на органи, вродени дефекти и мъртвородени деца.

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Лекарите в Газа вече съобщават за повече остри респираторни инфекции, свързани с прах и дим, докато опасната вода и лошите санитарни условия са свързани със стомашно-чревни заболявания. Палестинският дерматолог Алаа Абу Хаджар заяви пред Би Би Си, че е наблюдавал пет пъти повече случаи на хронични кожни заболявания от началото на войната. Той отдаде увеличението на замърсяването и пренаселените, нехигиенични условия в лагерите за разселени лица и каза, че децата са най-засегнати.

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Земеделските производители и рибарите заявиха, че замърсяването на почвата и морето е подкопало способността им да произвеждат безопасна храна. Oxfam призова за независима екологична оценка преди почистване и настоя за мерки за защита на работниците по почистването.

Изпълнителният директор на Oxfam International Амитабх Бехар обвини Израел във военни престъпления срещу околната среда и геноцид. Тел Авив отхвърли обвиненията в геноцид в текущо дело в Международния съд и заяви, че кампанията му е била в акт на самозащита след нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г. Израел също така заявява, че предприема стъпки за ограничаване на вредите за цивилното население.

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