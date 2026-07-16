Противоречие часове след думите на Радев: България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна

Външният министър Велислава Петрова, която бе в Киев за срещата "Изночна Европа - Украйна", е подписала Киевската деклараци, която признава работата на коалицията и изразява "готовност да се засили" участието в нея. Това става часове, след като премиерът Румен Радев заяви в Париж, че страната ни напуска "Коалицията на желаещите" в подкрепа на Украйна. Прави впечатление, че в съобщението, изпратено до медиите на пресцентъра на МВнР, няма информация за подписването на декларацията.

България подписа такъв документ и при предишното редовно правителство.

ОЩЕ: България е блокирала санкциите срещу патриарх Кирил, за да избегне "антиевропейски настроения"

Единствената държава, която не се е присъединила към документа, е Сърбия. Президентът Александър Вучич е отказал да подпише заключителната декларация на срещата на върха "Изночна Европа - Украйна" в Киев, насочена срещу Русия.

Декларацията беше подписана от украинския президент Володимир Зеленски и представители на Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Северна Македония, Черна гора и България. В нея се осъжда руската инвазия в Украйна, а подписалите страни обещават да продължат политическата, военната и финансовата подкрепа за Украйна, както и да увеличат натиска върху Русия и да сътрудничат във възстановяването на Украйна.

ОЩЕ: Връзки с мафията и "гръб" за военната машина на Путин: Олигархът, когото Румен Радев спаси от санкции

В официалното съобщение на МВнР се казва, че Петрова се е видяла в Киев с колегата си Андрий Сибиха и с директор на отдел в "Нафтогаз" по повод предстоящата енергийна свързаност между България и Украйна.