Войната в Украйна:

"Политическа шизофрения": Денков атакува Радев и настоя за оставката на външния министър

16 юли 2026, 7:56 часа 946 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Политическа шизофрения": Денков атакува Радев и настоя за оставката на външния министър

"Виждаме политическа шизофрения в правителството на "Прогресивна България" - премиерът Румен Радев казва, че не иска да участва в "Коалицията на желаещите", а външният министър Велислава Петрова-Чамова подписва декларация за подсилване на Украйна чрез "Коалицията на желаещите". България изглежда разкрачена между два свята". Това заяви бившият министър-председател, а сега народен представител от "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред БНТ. Още: Връзки с мафията и "гръб" за военната машина на Путин: Олигархът, когото Румен Радев спаси от санкции

Оставка

Снимка: Румен Радев, Getty images

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"Или премиерът да обясни какво се е случило, или да си уволни външния министър, ако е подписала декларацията за подкрепа на Украйна през "Коалицията на желаещите", въпреки позицията на министър-председателя, че не желае да бъде част от коалицията, подчерта Денков.

Според него начинът да се установи мир е Русия да престане с атаките спрямо Украйна. Всичко това може да стане като се подкрепи украинската държава и финансово, и военно, и логистично, отбеляза бившият министър-председател. 

Николай Денков бе категоричен, че България не е партньор на общоевропейските партньори през призмата на премиера Румен Радев. "Не може да работиш срещу общоевропейските усилия и когато ти трябва подкрепя, да я получиш", критикува бившият премиер настоящата изпълнителна власт.

Според Денков политическата шизофрения на Румен Радев се появява доста често - освен позицията на министър-председателя за "Коалицията на желаещите", бе прехвърлена и редица военна помощ на Украйна с муниции и БТР-и.

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По вътрешнополитическите теми, Денков разкритикува и приемането на Бюджет 2026. Той не спести критиките си по отношение на властта и заради това, че управляващите не се съгласиха да увеличат майчинските за втората година - от 50 на 100%. 

В заключение Денков каза още, че не са започнали разговорите за новия ВСС, като изрази надежда управляващите да не влязат така, както са влезли при изготвянето на Бюджет 2026. 

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Румен Радев николай денков Продължаваме промяната коалиция на желаещите Прогресивна България 52 Народно събрание
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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