Скандал по делото Сияна: Липсват ключови снимки от мястото на инцидента

Скандал по делото "Сияна". 12 ключови снимки от допълнителния оглед на местопроизшествието, който е извършен на 4 април миналата година в присъствието на вещото лице проф. Станимир Карапетков, не са приобщени към материалите по делото. Това съобщи бащата на загиналото момиче – Николай Попов. Съдия Доротея Симеонова докладва в съдебното заседание, че този фотоалбум не е бил приложен в материалите по делото при внасянето на обвинителния акт в Окръжен съд - Плевен, поради което съдът реши да го изиска от Националното следствие, където е работено досъдебното производство.

"Ябълката на раздора"

Оставена следа от лек автомобил, която не е била забелязана в първия оглед се оказа " в дело за смъртта на 12-годишната Сияна.

"На тази снимка ви показвам, виждате ли някаква жълто-кафява следа от гуми, аз не виждам, това е от деня на местопроизшествието и нямаше такива следи. В оглед, извършен на 4 април от Станимир Карапетков, се намира едно петно, неизвестно от какво и той го обявява за жълта-кафява следа от автомобилна гума и на базата на това изгражда цялата си експертиза и сега снимките на това жълто-кафяво нещо липсват от фотоалбумите по делото, тоест какво се прави, прави се една експертиза, като се откриват следи и след това изчезват снимки, по делото Местан има 16 снимки изчезнали, тук са 12, това е скандално", каза бащата на Сияна.

"Вменено ми е, че аз правя измислен, фалшифициран експеримент. Измислил съм си някаква следа, която не е жълто-кафява, в протокола е записано кафяво-жълта следа, тя има отношение по делото безусловно и е намерена няколко дни след това. Обяснявам на всички, че аз съм помощник технически на разследващите, аз не мога да отговарям за находките и следите, които те намират, има протокол, който се подписва от поемни лица. Аз мога да обясня тази следа, мога да обясни и цвета и дали има причинно следствена връзка с произшествието, но аз искам отвод, защото такъв е закона по член 28 на НПК, чл. 148 заявява, че аз, ако има обстоятелства, при които експертизата ще бъде под съмнение, съм длъжен да си дам отвод съгласно 28 член", каза от своя страна Станимир Карапетков, вещо лице по делото "Сияна".

Отвод на вещото лице

Плевенският окръжен съд прие искането за отвод на вещото лице проф. Станимир Карапетков, който беше изготвил заключението по назначената по досъдебното производство автотехническа експертиза за причините за катастрофата.

Назначена е нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, като са определени и вещите лица, които да изготвят заключение. Експертът по автотехническата част ще трябва да отговори на въпросите, поставени на експертизата от досъдебното производство и да направи оглед на процесните автомобили.

Съдът даде възможност на страните в едноседмичен срок да поставят и други, допълнителни въпроси. Бяха отправени искания за събиране на още доказателства, които съдът уважи.

Съдебното следствие продължава във вторник, 17 февруари. Предвидено е да бъдат разгледани останалите доказателствени искания на страните.