След жълтия картон от премиера: Областният управител на Плевен чака да му поискат оставката, за да я даде

Ако премиерът ми поиска оставката, бих я подал. Това заяви пред журналисти в Плевен областният управител Николай Абрашев. По-рано днес премиерът Росен Желязков предупреди, че поставя двуседмичен срок за подобряване на координацията при решаването на водната криза в Плевен. В противен случай ще има персонални промени. "Това е жълт картон за областния управител", подчерта премиерът.

Действия на кризисния щаб

Абрашев информира, че в петък е сформиран кризисен щаб, а днес през целия ден е бил на терен. По думите му комуникацията с всички териториални директори е добра и той редовно докладва действията си на ресорните министри. В края на седмицата областният управител ще събере щаба отново и ще представи отчет за извършената работа. Още: С каква вода мият улиците на Плевен: Говори шефът на "ВиК холдинга"

Той уточни, че още по времето на служебния кабинет на Димитър Главчев е внесъл документите за помпена група "Биволаре", която вече е одобрена от ВиК – Плевен и в момента е на етап обществена поръчка. Проблемът с помпената станция в село Пелишат, определен от него като много сериозен, е бил решен с помощта на ВиК.

Според Абрашев водната криза в региона е трупана повече от десетилетие, а неговата роля е да осигурява връзката между институциите.

Срещи и разпоредби

Днес областният управител се е срещнал с министъра на регионалното развитие Иван Иванов в село Садовец. Министърът е разпоредил да се съберат всички директори на училища, детски градини и социални заведения, за да се вземе решение къде да бъдат монтирани хидрофорни инсталации. На срещата ще присъстват и командировани експерти.

Абрашев подчерта, че по проблема с безводието трябва да се работи максимално бързо, но областният управител няма правомощия да иззема функциите на кмета или на ВиК дружеството. Той съобщи, че днес е инспектирал разкопаване на улица в Плевен, а преди две седмици е внесъл в Министерството на регионалното развитие предложение за сондажи. Още: Сондажи и с мисъл за нов язовир: "ВиК Холдингът" обяви как ще се реши водната криза в Плевен

Следващи стъпки

Относно подмяната на критичните съоръжения в Плевен областният управител уточни, че се чака кметът да събере необходимите документи и да ги внесе, след което разкопаването ще започне незабавно.

Абрашев заяви още, че Плевен е пропуснал да реализира няколко водни цикъла, което е довело до сегашната криза. "Ако това беше направено навреме, нямаше да се стигне до свикване на кризисен щаб. Но щабът вече е сформиран в пълен състав", подчерта той.