"Този отбор има бъдеще!": Весела Димитрова защити ансамбъла след 6-о място на Световното в Рио

Старши треньорът на българския ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова изяви подкрепата си към състава, който представи страната ни на Световното първенство в Рио де Жанейро. София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова се класираха шести в многобоя и на пета позиция в единствения финал, в който участваха - на 5 ленти. Въпреки че грациите ни се разминаха с медалите, Димитрова е на мнение, че трябва да се гордеят с представянето си.

Изявата на Световното първенство бе първа от този ранг за голяма част от момичетата. Единствени София Иванова и Рейчъл Стоянова, които останах от предния ансамбъл, са участвали на подобен тим състезание. За останалите три момичета това бе дебют на световната сцена. Освен това Емилия Обретанова е едва от месец в състава, след като замести Сузан Пуладиан.

"Това беше едно много странно световно първенство. Първо защото е страшно силно - всички 15 отбора, които попаднаха във финалите, са с изравнени точки като трудност и вече е въпрос на отработване на съчетанията и на опит да си ги изиграят момичетата без грешка", заяви Димитрова. "Знаете за множеството контузии, които ни съпътстваха по време на сезона. Нашият спорт и силно травмиращ, имахме три счупени крака за три седмици. Де факто те работят от един месец заедно и след Европейското аз намирам изключителен напредък в отбора. Направили сме си анализ. Аз вярвам в момичетата и, ако продължим да работим по същия начин, те ще успеят. Видяхме едно съвършено изиграване на лента в многобоя, а на смесеното съчетания до момента на грешката нямаше къде да им се намали, така че на тях им трябва малко време."

"Много благодаря на хората, които ни подкрепят. В никакъв случай няма да се оправдавам, поемам си отговорността за моите решения, но съм все още на мнение, че тези момичета са събрани от един месец и на тях им трябва време и изключително спокойствие, за да могат да израснат. С цялото си сърце вярвам, че този отбор има бъдеще и наистина тези момичета трябва да бъдат горди от това състезание, след като вземем предвид всички неща, които ни се случиха", каза още Весела Димитрова. Тя добави , че занапред ще работи със седем гимнастички, за да има възможност за ротации при нови контузии.

