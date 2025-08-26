Бик уби 22-годишен бикоборец в Португалия

В Лисабон, на известната арена "Кампо Пекено" бик с тегло 695 кг е убил 22-годишен бикоборец. Мануел Мария Триндаде е участвал в традиционната португалска корида като форкадо - боец, който с голи ръце задържа животното за рогата и го поваля.

Бикът е успял да завлече младия мъж и го е ударил силно в дървена ограда, което е довело до сериозни наранявания в главата.

На Триндаде е оказана медицинска помощ още на арената, а после е откаран в болницата "Сао Жозе", където е бил поставен в изкуствена кома. Въпреки усилията на лекарите, той е починал сутринта на 23 август от необратимо увреждане на мозъка, съобщи германското издание Bild.

Инцидентът е предизвикал подновени критики към бикоборството, което активисти за правата на животните определят като жестоко и опасно.