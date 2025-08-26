Звездният трансфер на Манчестър Сити виси на косъм - всичко зависи от играч на "гражданите"

Преди дни стана ясно, че ръководството на Манчестър Сити е договорило един от най-класните играчи на позицията си. Става въпрос за Джанлуиджи Донарума, който по необясними причини вече не е желан в сегашния му клуб Пари Сен Жермен. Въпреки това трансферът остава неясен, а "гражданите" разполагат с Едерсон и Джеймс Трафорд под рамката, което може да се окаже ключово за развитието по въпроса с Донарума.

Трансферът на Донарума в Сити под въпрос

По последна информация не се очаква осемкратните шампиони на Висшата лига да се насочат към Донарума в оставащата седмица до края на летния трансферен прозорец, освен ако не се наложи да заменят Едерсон. Според "Sky Sports" предпочитанията на Сити са да стигнат до крайния срок следващия понеделник с бразилския ветеран, който все още е в клуба, в допълнение към подписването на договора през юли на Трафорд. Там, където нещата могат да се променят, е ако Едерсон, който е в последната година от договора си, бъде сериозно преследван от Галатасарай и иска да напусне. Едва тогава Сити вероятно ще се насочи към вратар, като Донарума е очевидна опция.

Едерсон пропусна откриващия мач за сезона поради заболяване, но се завърна в състава за съботния мач при поражението от Тотнъм Хотспър, но Трафорд запази стартовото си място. Английският национал обаче се представи колебливо и допусна скъпоструваща грешка, която доведе до втори гол на "шпорите" в мача. Междувременно Донарума се сбогува с феновете на ПСЖ в петък вечер и направи изявление, в което потвърди плана си да напусне европейските шампиони.

Всичко зависи от Едерсон

Актуалната информация на "Sky" за интереса на Сити към Донарума подсказва, че нещата не са се придвижили отвъд първоначалното запитване, което служи за подчертаване, че отборът от Висшата лига не е готов да плати толкова, колкото иска френският клуб - 35-43 млн. паунда. Смята се също така, че неотдавнашните съобщения за вече договорени лични условия с играча не отговарят на истината.

Така излиза, че възможността Донарума да се присъедини към Сити зависи от Едерсон. За съжаление, най-заинтересованият кандидат е Галатасарай, но турският трансферен прозорец затваря едва почти две седмици след аналогичния краен срок за клубовете от Висшата лига. Въпреки това е малко вероятно Сити да санкционира напускане след 1 септември поради невъзможност да подпише договор за заместник и Едерсон ще знае това.

