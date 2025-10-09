Ще си взимаме ледени душове: Задава се криза с топлата вода в цяла Европа

Европейците са изложени на риск от студени душове, след като материалите, които са от критично значение за бойлерите, не бяха включени в списъка на Европейския съюз (ЕС) с разрешени вещества, който беше преразгледан като част от разширяващото се законодателство на блока в областта на околната среда. Applia, лобистката група за домакински уреди, е изчислила, че над 90% от бойлерите за съхранение на топла вода вече няма да може да се продават в ЕС, ако хафний, метал с висока термична устойчивост, и неговият събрат цирконий не бъдат признати за безопасни за употреба в домакинството.

Снимка: iStock

Двата елемента не са включени в правилата на блока за питейна вода, които влизат в сила през 2027 г. и имат за цел да защитят потребителите и да подобрят стандартите за качество на водата. Европейската комисия изглежда е пропуснала факта, че бойлерите съхраняват и питейна вода, като производителите предупреждават, че рискуват глоби, ако не се съобразят със списъка на разрешените вещества.

"Хафният е абсолютно безопасен за употреба", заяви Паоло Фалчиони, генерален директор на Applia, като подчерта, че елементът се използва от повече от 100 години в емайлирани бойлери. Ако хафният или цирконият не се смесят с емайла, обясни той, глазурата "се напуква и топлата вода не е топла". Двата елемента се използват и в емайлирането на термопомпи, които станаха по-популярни през последните години, тъй като домакинствата се отказват от газовите котли, пише "Financial Times".

Още: Колко често трябва да се почиства бойлер от варовик?

Фалчиони заяви, че алтернативите на хафний, като стомана или мед, струват четири до пет пъти повече, което ще се отрази на потребителите в момент, когато финансите на домакинствата са ограничени. "Въздействието ще бъде огромно“, заяви Жером Мартел, мениджър по регулаторни въпроси във френската компания за отопление и вентилация Groupe Atlantic. Италианската компания Ariston, друг голям производител на бойлери, изрази подобни опасения.

Прекалена регулаторна тежест

Снимка: Getty Images

Европейските компании натискат Комисията да опрости регулаторната тежест в блока, като твърдят, че тя само увеличава техните проблеми, вариращи от високите цени на енергията до американските тарифи и евтината китайска конкуренция. Фалчиони обаче предупреди, че сложността на съществуващите правила означава, че е вероятно да има повече пропуски, като изключването на хафния, освен ако Комисията не обърне по-голямо внимание на опасенията на индустрията.

Комисията заяви, че е задължение на държавите членки да я уведомят за необходимостта от разрешаване на хафния и досега никоя от тях не го е направила. Брюксел по-рано съобщи на компаниите, че могат да кандидатстват за токсикологични оценки, за да получат одобрение. Промишлеността обаче твърди, че този процес би отнел твърде много време и междувременно те биха били принудени да направят скъпи промени в производствените си линии. "Това би поставило европейските производители в сериозно неравностойно положение в сравнение с конкурентите извън ЕС", заяви един мениджър от промишлеността, който пожела да остане анонимен.

Още: Студени душове срещу горещи душове: Кой е по-добър?

Държавите членки могат да одобрят използването на хафний на национално равнище, но тази опция също е по-скъпа и отнема повече време от разрешението на ЕС. Фалчиони предупреди, че липсата на регулаторна яснота в тази област рискува да отблъсне и чуждестранните инвеститори. "Има компании, които са готови да преместят производството си обратно в Европа, но без тази сигурност може да не го направят", каза той.