Бойко Величков: Оптимист съм относно основите, които се полагат в ЦСКА, резултатите са въпрос на време

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков е оптимист за случващото се в клуба, с оглед на сериозните инвестиции и направените управленски и треньорски промени в последната година. Той бе представител на „армейците“ на събитието „FootballNext“ като говори пред колегите от „Дарик радио“. Босът на „червените“ сподели, че ЦСКА иска да е модерен и професионален клуб, а това минава именно през такива промени.

Бойко Величков също така коментира и слабите резултати на отбора от началото на сезона. По думите му е въпрос на време ЦСКА да започне да доминира на терена и да печели мачовете си, но в момента най-важното е изграждането на стабилни основи за бъдещето, които да гарантират развитието на клуба.

ОЩЕ: Христо Янев отлепи ютията в ЦСКА, но ще успее ли да я вдигне високо?

„ЦСКА иска да е модерен, професионален клуб“

„ЦСКА иска да е модерен, професионален клуб. Смятам, че е видно за всички какви са нещата, които се правят в тази посока, виждат се инвестициите, инфраструктурата, желанието за високо ниво във всеки един аспект, така че няма да изненадам никой, като кажа, че вече вървим по този път. В частност, хващайки се за нещо, което каза Лоренцо Менезеш от Бенфика като лектор. Той каза, че всеки един малък проект може по-късно да направи разликата в различни процеси и казано по друг начин – и аз, и хората около мен в клуба се стремим да правим, макар и някой път по-малки, винаги правилните неща, за да може тези процеси в бъдещето да дадат добри резултати”.

„Ясно е, че много от нещата, които виждаме като добри практики в Европа, са трудно приложими тук, но идеите, пречупени по някакъв начин, по малко интегрирани, също могат да доведат до това, след време да сме по-готови за цялостното интегриране на добрите практики. Изключително важно е да спрем да мислим по начин, по който да изключваме възможността тук да се подобрят нещата. Това стои в основата на моето разбиране за това, най-накрая да започнат да се случват много неща – спортно-технически, относно иновации, относно маркетинг и всичко, свързано с процесите на развитие на един клуб. Смятам, че ЦСКА в това отношение е добър пример напоследък със стартирането на точно такива процеси”.

🤝 ЦСКА с гордост застава зад подобни каузи. ⚽️ Football Next е ценна платформа за обмен на опит, идеи и вдъхновение за... Posted by CSKA Sofia FC on Wednesday, October 8, 2025

„Будьо/Глимт не може да бъде сравняван с ЦСКА заради изходните позиции. ЦСКА е един гигант в българския, в балканския, а преди години и в европейския футбол. Изходната позиция е задължаваща за търсенето на високо ниво и в бъдеще. Будьо е клуб, който извървя пътя на огромно развитие от гледна точка на резултати, това е факт. Изходната му позиция обаче бе много ниска. Той не е единственият клуб и отбор като представяне на терена, който да е пример за едно бързо и качествено спортно-техническо, административно и всякакво развитие. Пред ЦСКА това предстои, защото аз съм изключителен оптимист относно основите, които се полагат, а спортно-техническите резултати са въпрос на време“, заяви спортният директор на „армейците“.

ОЩЕ: ЦСКА и Ботев Пловдив редят любопитен бартер, "червените" взимат един от най-добрите бекове у нас