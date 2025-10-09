Robi ще подгрява Графа на големия му концерт на 15 ноември

На 15 ноември 2025 Влади Ампов – Графа се завръща на сцената на Арена 8888 София с ново, впечатляващо 360-градусово шоу. Преди Графа на сцената ще излезе Robi с неговата банда – официалният съпорт на вечерта. За кратко време той се наложи като едно от най-ярките нови имена в българската музика с хитовете „Ако се обадиш“ с Дара Екимова, „Как“ с Молец, „Налей“ с Tino, „Мале“ с Mona, както и със самостоятелните си песни “Карай направо”, “Тихо” и “Трябва да си ти”. През 2024 Robi спечели наградата за „Дебют“ от Годишните музикални награди на БГ Радио, а след като напълно разпродаде своя концерт в “Pirotska 5”, обяви и първото си клубно турне „Заедно завинаги“.

След емблематичния концерт в залата през 2017 и зрелищния спектакъл на стадион „Васил Левски“, Графа отново ще събере публиката около своите най-големи хитове – „Давам всичко за теб“, „Ако има рай“, „Невидим“, „Дим да ме няма“, „Drama Queen“ и „Вековна гора“. Новият спектакъл включва вградена диамантена зона, авторска визуална концепция и перфектен звук, който обгръща публиката от всички страни, превръщайки пространството в живо 360-градусово изживяване.

Концертът на Графа в Арена 8888 София е високотехнологично, модерно и емоционално преживяване.

Билети за концерта на Графа на 15 ноември ТУК.

