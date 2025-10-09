Войната в Украйна:

УЕФА повери световна квалификация на Георги Кабаков, въпреки че от БФС му спряха правата

09 октомври 2025, 13:27 часа 293 прочитания 0 коментара
Съдия номер 1 в България Георги Кабаков, чиито права бяха спрени за неопределено време преди два дни, продължава да се радва на сериозно доверие в Европа. УЕФА му повери Световната квалификация в група „К“ между отборите на Латвия и Андора, която ще се играе в събота от 16.00 часа българско време на стадион Даугава в Рига.

Съдийска бригада от България на двубоя между Латвия и Андора 

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а друг плoвдивчанин – Радослав Гидженов, ще бъде четвърти съдия.

Българи са отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР). Драгомир Драганов е главен ВАР-съдия, а Никола Попов е асистент-ВАР. Норвежката Прамила Сузане Матиасен е делегат на УЕФА, а Нериюс Дунаускас от Литва ще бъде съдийски наблюдател.

Георги Кабаков стана обект на медийни атаки заради срещата Славия – Локомотив (София) от 11-ия кръг на Първа лига (2:0), когато като отговорник за системата ВАР допусна да бъде зачетен гол за домакините, дело на Емил Стоев, но преди това Мартин Георгиев игра с две ръце. Главният съдия на въпросната среща Владимир Вълков от Пловдив също получи санкция за неопределено време.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
УЕФА БФС Купа на България Георги Кабаков Съдийска комисия Първа лига Квалификации за Мондиал 2026 информация 2025
