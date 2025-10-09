УЕФА повери световна квалификация на Георги Кабаков, въпреки че от БФС му спряха правата

Съдия номер 1 в България Георги Кабаков, чиито права бяха спрени за неопределено време преди два дни, продължава да се радва на сериозно доверие в Европа. УЕФА му повери Световната квалификация в група „К“ между отборите на Латвия и Андора, която ще се играе в събота от 16.00 часа българско време на стадион Даугава в Рига.

Съдийска бригада от България на двубоя между Латвия и Андора

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а друг плoвдивчанин – Радослав Гидженов, ще бъде четвърти съдия.

Българи са отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР). Драгомир Драганов е главен ВАР-съдия, а Никола Попов е асистент-ВАР. Норвежката Прамила Сузане Матиасен е делегат на УЕФА, а Нериюс Дунаускас от Литва ще бъде съдийски наблюдател.

Георги Кабаков стана обект на медийни атаки заради срещата Славия – Локомотив (София) от 11-ия кръг на Първа лига (2:0), когато като отговорник за системата ВАР допусна да бъде зачетен гол за домакините, дело на Емил Стоев, но преди това Мартин Георгиев игра с две ръце. Главният съдия на въпросната среща Владимир Вълков от Пловдив също получи санкция за неопределено време.

