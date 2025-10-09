В Париж се пада по-меко, отколкото в Москва: Опитът на руски рапър, известен с голо парти

Рапърът Васио, който стана известен след "голото парти" на Анастасия Ивлеева преди 2 години, е паднал през стъклен таван от височина три етажа в Париж. Той е бил хоспитализиран, според неговата приятелка, блогърката Bimbaclaat. Тя казва, че е в критично състояние в интензивно отделение. Тя добави, че Васио (Николай Василиев) няма здравна осигуровка, така че приятелите му скоро ще започнат кампания за набиране на средства за лечението му.

Малко по-късно продуцентът Василий Конад отрече съобщенията за хоспитализацията на рапъра и заяви, че вероятно става въпрос за "презентация" на новия му албум.

"Да, Васио наистина падна от покрив. Но това се случи още през март. Изглежда, че това е промоция на прощалния албум на Васио. Наистина го очакваме с нетърпение. Послепис: Не превеждайте парите си никъде", пише той, както съобщава "Остороньо Новости".

След скандала с "голото парти" преди 2 години, Васио беше арестуван за половин месец и глобен за "насърчаване на нетрадиционни сексуални отношения". На 6 януари, 2025 година той беше арестуван за още 10 дни. След това Васио получи призовка във военната служба и избяга от Русия, пише руският опозиционен информационен телеграм канал Васио.

