Актуално около Руски паметник: 6 любими места, които препоръчваме

Един от любимите маршрути в София безспорно е този около Руски паметник. Тук животът винаги тече на пълни обороти - звън на трамваи, бързи стъпки и в същото време усещане за една уютна подреденост. Сякаш всичко е точно, където трябва да бъде. Наблизо се редуват интересни магазини, малки кафенета и любими ресторанти. И без значение колко ни е познат района, Руски паметник винаги открива нови начини да задържи вниманието ни със своята жива енергия. Затова ви водим на разходка из 6 градски съкровища в околността:

Оптика „Приятели“: За един по-ясен и красив свят

В центъра на София, където динамиката на града прелива в безброй срещи и истории, районът около Руски паметник пази своите малки открития. Сред тях блести Оптика „Приятели“ - модерно пространство, известно с професионална грижа за зрението и внимание към индивидуалните нужди на всеки клиент. Атмосферата е светла и уютна, интериорът е съвременен, а посрещането - топло и усмихнато. Именно затова, когато прекрачим прага имаме чувството, че сме се отбили на гости при стари приятели. А те от своя страна са винаги готови да помогнат и да подходят с грижа и разбиране.

Както вече можете да се досетите, името на оптиката никак не е случайно. „Приятели“ е философията на мястото. Тук всеки клиент се чувства обгрижван, заради специалното внимание от екипа.

Отдавна знаем, че очилата не са само оптична необходимост, а израз на вътрешния свят, на вкуса, на желанието животът да бъде видян по един различен начин. По-ясен начин. В богатия асортимент на оптиката могат да се открият рамки от световноизвестни брандове, елегантни модели, изчистени линии и смели акценти. Казано накратко - по нещо за всеки вкус и възраст. Слънчевите очила с доказана UV защита са неизменен спътник за всички сезони, а прогресивните и офис-прогресивните стъкла осигуряват комфорт и лекота в забързаното ежедневие. Освен да си закупите мечтания чифт, тук можете да проверите и състоянието на вашето зрение. Прецизните измервания и модерната апаратура гарантират точна диоптрична корекция, което е особено важно в днешно време. Особено когато прекарваме дълги часове пред компютър или имаме специфични зрителни нужди.

Това, което най-силно отличава Оптика „Приятели“, е не само високото ниво на професионализъм, но и умението да се създаде истинска връзка с посетителите. Тук клиентът е поставен в центъра - с неговите потребности, очаквания и личен стил. Без значение дали става въпрос за първи очила, модерен аксесоар за слънчеви дни или консултация за най-подходящите стъкла, тук получаваме повече от услуга. Получаваме отношение, което ни кара да се чувстваме ценени и специални. Защото доброто зрение е безценно, а когато е съчетано с внимание и усмивка, светът наистина изглежда по-ясен, по-красив и по-близък.

бул. Генерал Михаил Д. Скобелев № 54

0888 642 999 / 0886 642 752

office@friendsoptics.com

friendsoptics.com; Фейсбук страница

В Happy Victoria: Шанс за билет за Големия шлем и нови вкусни хитове в менюто

След горещите залези и морския шум на лятото, София отново намира своя ритъм. Утрините започват с топло кафе, шум на листа по булевардите и сладката тръпка на ново начало. Точно в тази рутина Happy Victoria отваря вратите си към настоящия сезон. Тук времето тече по свои правила - между топлина на прясно изпечен хляб, светлина, отразена в чаши с лимонада, и щастие от споделени мигове. Басейнът може и да е затворен, но духът на “градския оазис” остава жив - като тихо напомняне, че есента също може да бъде свежа, вдъхновяваща и пълна с вкус.

Обедното меню в Happy Victoria е закачливо намигване към делничните дни - леко, ароматно и изкушаващо вкусно. Ресторантът се изпълва с ухания на крем супа от тиква, свежи салати, пълнени чушки, бяла риба и сочни кебапчета с гарнитура. И както вече знаем всяко годишно време в Happy има своята история, а настоящата се нарича “златна есен”. Сред новите предложения блестят салад бол с грозде и сирена, домашни пилешки кюфтенца с печена тиква и Black Angus лахмаджун шишчета. А лимонадата със смокини и круши и ябълковият пай допълват картината.

И точно когато мислите, че всичко е познато, се появява следващата сензация - коктейлът “Happy Ariel”. Цветен и игрив, той комбинира синьо кюрасо, бъз и мента, а вътре плуват малки желирани златни рибки - сладък спомен за морето, което никога не си тръгва напълно.

Истинската звезда в менюто обаче е новият Stella Artois Бургер - пухкаво хлебче, сочно телешко и специален сос. А когато към него се добави една изстудена Stella Artois, резултатът е повече от перфектен.

Най-хубавото е, че от 1-ви до 14-ти октомври с всяка поръчка на Stella Artois Бургер и наливна Stella Artois 330 мл. (или кен 500 мл. при доставка) гостите се включват в специалната игра на Happy. Имате възможност да спечелите тенис ракети, мърч, ваучери за консумация на стойност 50 лв. или кодове за отстъпка.

А за онези, които мечтаят по-далеч - голямата награда е двоен билет за Големия шлем в Лондон. Нужно е само участие в Quiz играта и регистрация на https://happy.bg/stellaartois_burger.

Така една вечер с вкусна храна може да ви отведе до трибуните на световния тенис.

кв. Крива река, бул. „Пенчо Славейков“ 14

070 020 888

Уебсайт

Магазин, винен бар и още нещо: CASAVINO Скобелев

Има дни, в които виното говори повече от думите. В есенните следобеди, когато въздухът донесе хлад и дъждът тихо рисува по прозорците, една чаша вино се превръща в най-топлата компания. В този ред на мисли CASAVINO Скобелев е онова кътче, където времето се забавя, а вкусовете и разговорите излизат на преден план.

Между дървените бъчви и блестящите чаши се ражда чувство на забравен уют, което ухае на грозде, смях и леко замъглени светлини.

Зад големите прозорци на CASAVINO ви очаква цял нов свят. По-точно: светове. Сред богатата селекция, всяка бутилка се гордее със своята история. Пенливите предложения греят като есенно слънце, а белите вина и розето нашепват топли спомени от лятото. Червеното вино е вечната класика, разбира се, и тук присъства под множество нюанси - както нежни и млади, така и по-отлежали и дълбоки.

Освен да пренесете бутилираната магия у дома, можете да опитате от напитките и на място. Пред магазина или вътре, облегнати на винена бъчва - изборът е ваш. Не е необходимо да закупувате цяла бутилка - достатъчно е само да изберете вино на чаша, като цената зависи от категорията на бутилката. Защото CASAVINO не е просто магазин, но и винен бар. А докато се наслаждавате на плътния вкус, винените консултанти ще ви разкажат за реколти, аромати и далечни лозови долини. Освен това, тук ви очаква отворено вино за безплатна дегустация, както и тематични дегустационни вечери.

И както сезоните се сменят, така и CASAVINO винаги предлага нови вдъхновения и промоционални оферти. На всеки три седмици магазинът има обновена тема, за да представи на клиентите си различни винени вселени. В момента сцената принадлежи на Иберия - страстна и богата на усещания.

Сред актуалните вина, носещи духа на Испания и Португалия, се откроява “Coto de Caleruega Roble Ribera del Duero” - дълбоко, балансирано, с аромат на горски плодове и фини подправки. "El Pispa Montsant Garnacha Tinta" пък пленява с жизненост и нотки на зрели червени плодове, докато "Raimat Albariño Ecológico" печели сърцата ни с цитрусови акорди.

А когато виното се споделя, удоволствието се умножава - картата “CASAVINO Club” предлага допълнителни отстъпки, като шест бутилки гарантират -10%. Освен това, можете да зарадвате ваш близък със заредена Gift карта, подходяща за всеки повод.

бул. Генерал Скобелев 59Б

0882 447 797

Уебсайт

Белгийски крем и виенско кафе: Палачони с ново меню и превъзходни вкусове

До Руски паметник има място, където палачинките са повече от закуска: те са любима кулинарна спирка за всеки, който търси комбинация от френски финес и италиански стил върху меко, ароматно тесто. Но от новия сезон мястото носи още повече изненади и причини да хапнем там. Тук всяка палачинка е поднесена с настроение, авторски стил и смели идеи.

Сладките десерти в менюто вече са обогатени с превъзходния крем Biscoff. Създаден по автентична белгийска рецепта още през 1932 година, той отдавна е завладял сладкарския свят със своя карамелено-канелен профил и кадифена текстура. В Палачони кремът намира своето най-естествено място: върху топла палачинка, където сладостта и леката пикантност се превръщат в неповторимо преживяване. Сред звездите в новото меню е комбинацията Biscoff с крема сирене Philadelphia и пресни малини, както и изкушаващото дуо Biscoff & Pistachio - вкусове, които съчетават класика и креативност.

За да допълни сладките изкушения, Палачони вече посреща гостите си и с ароматно кафе Julius Meinl – австрийско еспресо с дългогодишна виенска традиция, което носи завършеност към всяка палачинка. То е перфектният акомпанимент както към изкушенията с Biscoff, така и към класическите шоколадови специалитети.

А ако търсите нещо освежаващо, не пропускайте Палачони лимонадата – напитка, създадена по авторска рецепта със сироп от бъз, фреш от лимони, сироп от смокини, прясна мента и горски мед. Лека, балансирана и натурална, тя е идеалният избор за гостите.

Новият кулинарен сезон носи не само нови вкусове, но и още удобства: повече седящи места и удължено работно време в събота, за да може всяка среща да бъде споделена без бързане.

В Палачони високото качество и интересните идеи вървят ръка за ръка. Независимо дали избирате сладка или солена версия, ще получите палачинка, която ще ви донесе радост и вкусово пътешествие в забързания ден. Истински повод да се наградите с добра храна и доза вдъхновение.

София център, бул. “Македония” 48

0878 33 55 92

Instagram

Фейсбук страница

Next Level Руски паметник: Енергия и вдъхновение за следващото ниво

Когато небето се покрие със сиви облаци, а дъждът и студът всячески се опитват да ни върнат към ленивите дни у дома, идва момент да докажем, че грижата за себе си не познава сезони. Физическото ни състояние не може да чака “по-добри дни”, затова са нужни дисциплина и постоянство. А най-сигурният начин да запазим ритъма на своите тренировки е като изберем място, отговарящо на собствените ни предпочитания. Next Level Руски паметник несъмнено е точно такова кътче. Модерно-оборудван фитнес с всичко необходимо за една пълноценна тренировка.

Разположен на бул. Генерал Тотлебен, клубът впечатлява не само с централната си и удобна локация, но и с възможността да се превърне в естествена част от ежедневието. Преди първата работна среща или след дългия ден в офиса - изборът е изцяло ваш. Фитнесът разполага с 650 кв.м., изпълнени с последно поколение уреди TechnoGym, разпределени в разнообразни тренировъчни зони. Тук ви очакват пътеки за бягане, гребни тренажори, еър байкове, степери, кростренажори и “стълби”, предоставящи пълна свобода за кардио активности. За силовите тренировки са осигурени стойки за клек, модерни фитнес машини, дъмбели, ластици, въжета и плиометрични кутии. А за баланс и гъвкавост - специална стречинг зона и уреди, поддържащи цялостната хармония на тялото.

В случай, че търсите професионални съвети, треньорите на Next Level винаги са насреща, за да ви насочват по пътя към желаните цели. А малките, но важни удобства, като кърпи и безплатен Wi-Fi, правят престоя още по-приятен.

След интензивната тренировка идва ред на заслужената награда - релаксираща сауна, достъпна при всяко посещение. Само си представете безгрижните минути в компанията на приятната топлина. Освен това, можете да се възползвате и от уютната кафе зона, която прибавя още едно удоволствие към деня. Освежаваща напитка или протеинов шейк гарантирано зареждат с добро настроение. А партньорството с Multisport прави достъпа до клуба още по-лесен.

Както вече можете да се досетите, Next Level е фитнес, в който времето навън губи значение. Защото вътре винаги цари движение, енергия и вдъхновение за “следващото ниво” в живота.

бул. Генерал Тотлебен 30-32

0879 116 707

https://www.nextlevelclub.bg/klubove/ruski-pametnik/

DABOV Specialty Coffee: Световни вкусове в чаша кафе

Йордан Дъбов е познато име в България, а неговото кафе отдавна е синоним на страст, професионализъм и изтънчен вкус. След първия обект на улица „Любен Каравелов“ пътят продължава с още едно бижу на стара София - емблематичното кръстовище на Петте кьошета. Едва ли има някой, който не познава мястото и неговата неспокойна душа. Тук животът винаги се върти на пълни обороти - забързани стъпки, развълнувани гласове, трамваи и автомобили...

И така, в този хаотичен градски ритъм се появява магазинът на DABOV Specialty Coffee. Като глътка свеж въздух - място, където можем да поспрем, да си починем и разбира се - да се насладим на любимо кафе.

Още с първата крачка в магазина забелязваме любопитния интериор - комбинация от модерна визия и артистични винтидж мебели, носещи белези от други времена. Металните линии на единствения mod bar в София (машина за кафе) блестят под светлината, придавайки усещане за бъдеще. А топлината на меките кресла връща уюта на миналото. Но това не е всичко. Защото екипът на DABOV знае как да спечели сърцата ни и да се грижи за най-малкия детайл. На фона звучи джаз - мек, нежен, сякаш излязъл от стар грамофон. Шумът на София отдавна е зад гърба ни, а баристите вече са започнали да разказват истории. Във всяко тяхно движение и жест се усеща уважението към зърното и труда на хората, които го отглеждат. Тук можем да открием редки находки от Cup of Excellence, лично подбрани от Йордан Дъбов, както и необичайни сортове и алтернативни методи за приготвяне (brew).

Смело бихме заявили, че магазинът е повече от място за кафе. Той е и академия, и културно средище. Пространството предлага достъп до знания и аксесоари за приготвяне на кафе. Гостите могат да се потопят в дегустации, малки събития и креативни срещи, включително с Йордан Дъбов, където разговорите и идеите се раждат естествено. А над всичко стои каузата - подкрепата за фермерите и устойчивото производство, които правят всяка чаша в DABOV Specialty Coffee смислена. И когато посещавате магазина за чаша топло кафе, вие също ставате част от тази кауза. А в случай че искате да се насладите на ароматната напитка в собствения си дом, магазинът предлага и пакети за вкъщи.

бул. Христо Ботев 1Б

0882 477 000

https://bg.dabov.coffee/