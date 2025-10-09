Войната в Украйна:

Павел Николов пострада в "Игри на волята", но предизвика недоволство сред зрителите

Водещият на настоящия седми сезон на "Игри на волята" Павел Николов е пострадал по време на снимките на риалити формата. Изглежда, че на Арената не само участниците трябва да бъдат предпазливи, но всеки един от екипа на продукцията, независимо от ролята му в предаването. По думите на рапърът "да си водещ, е не по-малко опасно от това да си участник". 

В Instagram профила си той публикува стори на китката си, на която се вижда неприятна рана. А поводът да разкрие каква е причината са наблюдателните зрители, които са забелязали, че в няколко поредни епизода водещият има лепенка на ръката. Към снимката Павел уточни, че доста хора са го питали какво се случва и затова той реши да отговори общо с пост в социалните мрежи. Изпълнителят не даде повече подробности за инцидента, но случилото се не е попречило да изпълнява поетите си ангажименти. 

Негативната реакция към новия водещ

Още в началото на тазгодишното издание в социалните мрежи се появиха множество искания продукцията отново да върне Димо Алексиев като водещ на риалити предаването. Това обаче не се случи след скандала по-рано, а феновете на предаването продължават да изразяват своето недоволство от сегашния водещ. Открития и доста груб сарказъм в изказванията му по време на битките в "Игри на волята" определено не се харесват на зрителите и в социалните мрежи много от тях критикуваха Павел заради коментарите му. Мнозина определиха тона му като "агресивен" и „неподходящ за праймтайм формат“. Има и призиви към продукцията за промяна в отношението към участниците и връщане на уважението в шоуто. 

