Директорът на завода за боклук разкри защо бе привикан на разпит

Викнаха ме на разпит в прокуратурата за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да дам допълнителни пояснения по този сигнал. Това съобщи директорът на завода за отпадъци Николай Савов, минути, след като излезе от разпита. Припомняме, че тази сутрин от Столична община съобщиха, че прокуратурата е извикала на разпит директора на завода за отпадъци Николай Савов, както и зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева.

Савов каза, че са му били зададени само "уточняващи въпроси" относно сигнала от миналата година. "Имаше 15 проверки на РИОСВ. В момента са възстановили това дело по една от проверките", допълни той и поясни, че привикването му в прокуратурата няма връзка с кризата с отпадъците в столицата.

"Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година", каза той, цитиран от БТА.

"Никой нито ме е натискал, нито е имало реплики, абсолютно нищо. Ние сме работници, няма какво да ни натискат. Работници на Столична община сме, вършим си работата и това е. Никой не се е обаждал да ме репликира", поясни още той.

Очаква се в петък (10 октомври) зам.-кметът Надежда Бобчева също да бъде разпитана от прокуратурата. "Доколкото виждам сме с една и съща призовка и би трябвало да бъде и тя питана по този въпрос", смята Савов.