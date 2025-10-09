Водещи специалисти представят в София най-новите научни постижения в медицината

Най-новите тенденции в медицината ще обсъдят водещи български и международни лекари на конференция в София. Под мотото „Иновациите, които ни свързват“ Интернационалната академия по медицински иновации и наука (IAMIS) ще даде началото на нова инициатива, посветена на иновациите, които свързват медицината, науката и технологиите. IAMIS обединява специалисти и изследователи за каузата на по-добро и устойчиво здравеопазване. Събитието ще се проведе от 10 до 12 октомври тази година.

Форумът ще включва модули, посветени на медицинските технологии, научните открития и социалните аспекти на здравеопазването. Сред темите ще бъдат хирургия, акушерство и гинекология, генетика, диетология и хранене, вирусология и други ключови области.

След водещите лектори са медици от Турция, Германия, както и наши специалисти. В продължение на три дни водещи специалисти ще представят най-новите научни постижения. Ще има и специални уъркшопве, в които ще се даде възможност за желаещите да практикуват заедно с тях.