Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Испанският парламент гласува в сряда за приемането на правителствено постановление, което формализира пълно оръжейно ембарго срещу Израел, обявено от премиера на страната Педро Санчес през септември, посочи АФП. Законодателите гласуваха със 178 гласа "за" срещу 169 "против" за ратифицирането на постановлението, което забранява износа на отбранително оборудване, продукти или технологии за Израел, както и вноса на такива стоки от страната.

Още: Германия отхвърля искането на Гърция за оръжейно ембарго на Турция

Забраната

Забраната засяга и транзита на гориво или материали с потенциално военно приложение, като забранява на кораби и самолети, които ги превозват, да влизат в испански пристанища и въздушно пространство.

Още: Ердоган настоява за ембарго върху оръжията за Израел

Мярката е част от пакета ограничения, обявен от премиера Педро Санчес в началото на септември. Освен ембаргото, със закона се забранява покупката и продажбата на отбранителни материали, както и други продукти и технологии с възможна двойна употреба на Израел. Също така корабите и самолетите, превозващи въоръжение към Израел, няма да могат да акостират в испанските пристанища или да влизат в испанското въздушното пространство. Друга мярка предвижда Мадрид да увеличи помощта за Палестинската автономна власт и Агенцията на ООН за подпомагане на палестински бежанци и да наложи ембарго върху стоките, произведени в израелски селища в окупираните палестински територии.

Рекламирането на продукти, "произхождащи от незаконни колонии в Газа и Западния бряг", също е забранено. "Отговорът на Израел на ужасните атаки, извършени от терористичната групировка Хамас, се превърна в безразборна атака срещу палестинското население, която според мнозинството експерти представлява геноцид", се казва в преамбюла на закона.

Още: Йордания иска оръжейно ембарго за Израел