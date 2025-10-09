"Сарафов се разследва за убийството на полицай": Георги Георгиев от БОЕЦ го твърди (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

"Сарафов се разследва не просто за някакви престъпления, а за убийството на полицай (...). Ръцете на Сарафов са оцапани с кръвта на Емо Шарков". Това заяви ръководителят на гражданското движение БОЕЦ Георги Георгиев. Георгиев каза, че е бил разпитан в ГДБОП и че там узнал, че ГДБОП е образувала проверка срещу Сарафов за смъртта на Шарков.

Кой е Емил Шарков? Преди вече 11 години при изпълнение на служебните си задължения като командос в силите ни за сигурност, той загина при акция срещу барикадирал се с огнестрелно оръжие в Лясковец. Точно по онова време тръгнаха коментари, че операцията не е обмислена добре и това е довело до трагедията, припомнете си - Още: България през 2014 година: Големите трагедии

Сега Георгиев казва, че от БОЕЦ представили данни и доказателства, че Сарафов и прокуратурата след случилото се опитали да прикрият случилото се - затова днес, 9 октомври, той е бил разпитан от ГДБОП, по думите му. Часове преди акцията е проведена среща в кабинета на Сарафов, на която е взето решение да тръгне операцията, заяви председателят на БОЕЦ. По онова време вътрешен министър беше Цветлин Йовчев, а главен секретар на МВР - Светлозар Лазаров. Управляваше правителството на Пламен Орешарски.

