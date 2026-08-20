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Ръст на инцидентите с електрически тротинетки: Ранените са повече от загиналите

20 август 2026, 7:15 часа 491 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ръст на инцидентите с електрически тротинетки: Ранените са повече от загиналите

385 са произшествията с тротинетки в страната за периода от 1 януари до 10 август тази година. Това показват данните от Министерство на вътрешните работи (МВР), цитирани от bTV. 5 души са загинали до този момент след катастрофи с електрически превозни средства. Ранените са 319, а от тях 39 са деца. Още: Пореден сериозен инцидент с електрическа тротинетка: 17-годишен се бори за живота си

Причини за инцидентите

Снимка: БГНЕС

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В рамките на половин година 51 деца са пострадали, докато са карали тротинетки. От тях 25 са на възраст между 15 и 17 години, 20 са между 10 и 14 години, а 6 – между 6 и 9 години.

Голяма част от инцидентите с пострадали и ранени са заради несъобразена скорост, неправилна маневра или отнето предимство. За първите 6 месеца на годината глобите с фиш за неправилно шофиране на електрическо превозно средство са над 11 хил.

По данни на МВР за периода от 1 януари до 30 юни тази година причините за инцидентите са несъобразена скорост – 37 случая, неправилна маневра – 26 случая, и отнето предимство – 13 случая.

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МВР електрически тротинетки електрическа тротинетка
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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