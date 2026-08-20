Войната на дронове: Горят руска рафинерия и руски петролен терминал, има данни за много убити (ВИДЕО)

Щетите, разрушенията и цивилните човешки жертви след поредната руска масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна и най-вече Киев тепърва ще се изясняват. Но същото е валидно и за Русия - тепърва ще излизат данни какво е успяла да направи Украйна със своите далекобойни дронове тази нощ - ОЩЕ: Убити, ранени и разрушения след нова масирана руска ракетна атака по Киев и Украйна (ВИДЕО)

Първите данни за поредната украинска въздушна атака сочат, че цел е била рафинерия в Нижнекамск, най-вероятно "Танеко". Има видеокадри, показващи облаци дим и как дрон атакува района на рафинерията. Губернаторът на областта Рустам Минниханов засега не е коментирал официално - нито в Телеграм, нито във ВКонтакте:

Украинският мониторингов канал Exilenova+ обаче съобщава за данни за 12 убити при атака точно срещу "Танеко".

Освен това, системата FIRMS на НАСА, която засича топлинни петна на земната повърхност, показва пожари в Краснодарсйкия край - по-точно, в района на терминала за износ на петрол, петролни продукти и газ "Таманнефтгаз" и ел. подстанция "Таман" от 500 киловата. Засега Оперативният щаб на Краснодарския край не е коментирал какво се случва, последната до излизането на този материал публикация в официалния канал в Телеграм на щаба е за свалени 438 украински далекобойни дрона над руска територия между 8:00 часа сутринта и 20:00 часа вечерта на 19 август. Данните са на руското военно министерство. Няма нищо и в страницата на щаба във ВКонтакте. Губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев също не е писал все още нищо в официалния си канал в Телеграм.

Междувременно, украинският мониторингов канал "Кримски вятър" съобщи, че цял Крим е останал без ток около 1:00 часа тази сутрин. А кметът на руската столица Москва Сергей Собянин информира в канала си в Телеграм, че тази нощ в района на града са свалени 20 далекобойни дрона.

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