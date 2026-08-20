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900 екзекуции в Иран, Техеран на практика вече не изнася петрол

20 август 2026, 7:32 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
900 екзекуции в Иран, Техеран на практика вече не изнася петрол

Повече от 900 души са екзекутирани в Иран от началото на 2026 година. Данните са на неправителствената организация Център "Абдорахман Боруманд". Това е организация за правата на човека, която вече е документирала 901 екзекуции, съобщава Euronews.

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Броят на смъртните присъди се е увеличил особено рязко по дела, свързани с националната сигурност, наркотрафик и разпростанение на наркотици. Увеличават се и екзекутираните представители на етнически малцинства.

Беларуската опозиционна медия NEXTA публикува архивна снимка от 2007 година, която показва рядък акт на милосърдие: в Иран мъж е буквално пощаден от бесилката, след като семейството на момчето, което е убил, му е простило, докато е стоял с примка на врата, очакващ да умре.

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Междувременно, гуверньорът на Иранската централна банка  Абдолнасер Хеммати съобщи, че страната практически е прекратила износа и доставките си на суров петрол за външните пазари. Петролният сектор, който исторически осигурява основния приток на приходи в държавния бюджет на Техеран, е обект на почти пълна блокада от САЩ. Но Хеммати е сигурен, че иранската икономика е достатъчно стабилна - имало си приток на чуждестранна валута заради алтернативни търговски канали, а натрупаните резерви ще бъдат напълно достатъчни за финансирането на вноса на жизненоважни медикаменти, медицински консумативи и основни стоки от първа необходимост за няколко месеца напред, пише в. "Сега".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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