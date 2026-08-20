Кабинетът "Радев":

Посланиците на САЩ в Израел и Турция действат с всички сили, за да спрат война между двете страни (ВИДЕО)

20 август 2026, 7:21 часа 532 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Посланиците на САЩ в Израел и Турция действат с всички сили, за да спрат война между двете страни (ВИДЕО)

Има ли непосредствена заплаха от страна на Турция към Израел заради израелския въздушен удар срещу военната база "Абу ал-Духур" в Сирия? Отговор на този въпрос даде американският посланик в Израел Майк Хъкаби пред „Ал Арабия“. Според него, "може би не". Хъкаби обаче предупреди, че Близкият изток е регион, в който има сериозно напрежение и винаги, когато някой види някое действие в негов ущърб и което може да е заплаха, има реакция – ОЩЕ: За малко да има война между Израел и Турция: Посланикът на САЩ в Анкара говори

Хъкаби специално подчерта, че реакции има и сега, но и че вече работи с американския посланик в Турция Том Барак, за да бъде осигурен механизъм за комуникация и дипломация между Тел Авив и Анкара - "клетка за деконфликт" - ОЩЕ: Турция отхвърли обвиненията на Израел за военно присъствие в Сирия

"Работим по въпроса сега, за да могат всички различни страни – Сирия, Турция, Израел – да разполагат с механизъм, чрез който да комуникират и да се уверят, че всички намерения са ясно разбрани. Никой не иска да види ескалация на напрежението, ескалация на насилието. Затова се полагат всички усилия, за да се смекчат всякакви действия", увери Хъкаби - Още: Нетаняху предупреди Турция за базите в Сирия

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Израел Турция Сирия война Израел
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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