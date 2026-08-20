Посланиците на САЩ в Израел и Турция действат с всички сили, за да спрат война между двете страни (ВИДЕО)

Има ли непосредствена заплаха от страна на Турция към Израел заради израелския въздушен удар срещу военната база "Абу ал-Духур" в Сирия? Отговор на този въпрос даде американският посланик в Израел Майк Хъкаби пред „Ал Арабия“. Според него, "може би не". Хъкаби обаче предупреди, че Близкият изток е регион, в който има сериозно напрежение и винаги, когато някой види някое действие в негов ущърб и което може да е заплаха, има реакция – ОЩЕ: За малко да има война между Израел и Турция: Посланикът на САЩ в Анкара говори
U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee on Türkiye:— Clash Report (@clashreport) August 19, 2026
Now, is Türkiye giving an imminent threat to Israel? Maybe not. Probably not.
But this is a tense region. Everybody is quite nervous, and so if anyone sees actions that they feel like could be a threat to them, there are… pic.twitter.com/hAnrGWo0BK
Хъкаби специално подчерта, че реакции има и сега, но и че вече работи с американския посланик в Турция Том Барак, за да бъде осигурен механизъм за комуникация и дипломация между Тел Авив и Анкара - "клетка за деконфликт" - ОЩЕ: Турция отхвърли обвиненията на Израел за военно присъствие в Сирия
"Работим по въпроса сега, за да могат всички различни страни – Сирия, Турция, Израел – да разполагат с механизъм, чрез който да комуникират и да се уверят, че всички намерения са ясно разбрани. Никой не иска да види ескалация на напрежението, ескалация на насилието. Затова се полагат всички усилия, за да се смекчат всякакви действия", увери Хъкаби - Още: Нетаняху предупреди Турция за базите в Сирия
U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee:— Clash Report (@clashreport) August 19, 2026
There will be a deconfliction cell that will be created, and Ambassador Barrack and I talked about this yesterday.
We're working on it now so that all of the various parties—Syria, Türkiye, Israel—would be able to have a mechanism… pic.twitter.com/JS5VncO89x