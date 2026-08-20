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По време на атака срещу Украйна: Руски дрон падна в Румъния

20 август 2026, 7:17 часа 479 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
По време на атака срещу Украйна: Руски дрон падна в Румъния

Дрон се е разбил на територията на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, съобщи румънското министерство на отбраната. Безпилотният летателен апарат е паднал в ненаселен район на румънския окръг Тулча, уточни министерството. ОЩЕ: Отново: Морето изхвърли дрон на плаж в Румъния

Най-малко петима души са били убити през изминалата нощ в Киев, а още един – в Киевска област, при руски удари, съобщиха тази сутрин местните власти. В Броварски район, в околностите на Киев, също е загинал един човек, по данни на ръководителя на местната администрация Тимур Ткаченко.

Шестима цивилни загинаха, а 12 души в Херсонска област по-рано вчера, съобщи областната прокуратура. "По данни от разследването през целия ден на 19 август 2026 г. руската армия е атакувала Херсонска област с авиация, стволнa и реактивна артилерия, както и с различни видове дронове", се казва в изявлението.

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Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилиха и вземат все повече жертви сред цивилното население. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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