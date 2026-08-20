Неочакван ход: Принц Хари и Меган се връщат в Англия

Принц Хари и Меган Маркъл се завръщат във Великобритания – най-значимата промяна в семейния им живот, откакто се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г., разкрива ексклузивно списание People. Според информацията, херцогът и херцогинята на Съсекс се местят в Обединеното кралство заедно със 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет за продължителен период. Това ще стане още този месец, като децата ще тръгнат на училище там през септември.

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Двойката ще запази дома си в Монтесито, Калифорния, и ваканционния си имот в Португалия. Местоположението на новия семеен дом и училището на децата в Англия се пазят в строга тайна.

По информация на списанието, крал Чарлз е бил уведомен за плановете на двойката в неделя (16 август) и приветства възможността да вижда по-често семейството.

Преместването се случва само седмици, след като Хари и Меган се завърнаха в Обединеното кралство с Арчи и Лилибет, като това беше и първата среща на децата с дядо им от повече от четири години насам.

Твърди се, че Чарлз е заявил ясно, че няма да има промяна в статута на херцога и херцогинята на Съсекс, които не изпълняват официални кралски ангажименти.