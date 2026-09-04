Сибиха: Руската атака срещу СБУ е сериозна ескалация. Ще има решителен отговор

"Руската атака срещу централата на СБУ е сериозна ескалация, която изисква решителен отговор." Това заяви преди минути украинският външен министър Андрий Сибиха след руския удар посред бял ден срещу Киев, когато дрон бе насочен директно към кабинета на началника на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) на улица "Володимирска" в украинската столица.

Това се случва в навечерието на обявеното посещение на специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър първо в Москва на 5 септември и след това в Киев на 6 септември.

"Москва нанесе този удар точно в момента на възобновяване на мирните усилия, демонстрирайки как отхвърля дипломацията.

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Обектът на световното наследство на ЮНЕСКО - катедралата "Света София", разположена наблизо, също бе под заплаха.

Призоваваме международните партньори да осъдят категорично тези действия и да увеличат натиска върху режима на Путин. Призоваваме също ЮНЕСКО да реагира решително и да засили усилията си за защита на културното наследство на Украйна, което е под заплаха", заяви още Сибиха.