Гратис пътник в градския транспорт: Допамин за петък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Ето така пътувам аз - инкогнито! Но реша ли да се покажа, няма нищо по-царствено от мен!

Какво бихте искали да ви изсвиря? Допамин за събота