Войната в Иран::

Гратис пътник в градския транспорт: Допамин за петък

04 септември 2026, 22:30 часа 379 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Гратис пътник в градския транспорт: Допамин за петък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Ето така пътувам аз - инкогнито! Но реша ли да се покажа, няма нищо по-царствено от мен!

Какво бихте искали да ви изсвиря? Допамин за събота

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
усмивка котка настроение Допамин усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес