Гратис пътник в градския транспорт: Допамин за петък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Ето така пътувам аз - инкогнито! Но реша ли да се покажа, няма нищо по-царствено от мен!
Какво бихте искали да ви изсвиря? Допамин за събота
#cat #funnycat #catvideos #funnycatvideos pic.twitter.com/1wl654wbyk— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) August 17, 2026
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