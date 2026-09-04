Руски дрон влетя право в кабинета на началника на Службата за сигурност на Украйна

Руски дрон е ударил централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) на улица "Володимирска" в Киев срещу катедралата "Света София". Дронът е бил насочен посред бял ден "директно към кабинета на началника на СБУ Олександър Поклад в тази сграда", съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

След избухналата експлозия на място са всички аварийни служби, добави още той.

В момента на удара Олександър Поклад не е бил в кабинета си.

Кметът на Киев Виталий Кличко засега съобщава за 9 пострадали, от които 7 са хоспитализирани.

Руските сили все още не са коментирали атаката. Зеленски е инструктирал началника на СБУ да подготви "огледален" отговор на този удар.

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По-рано Кличко съобщи за атака в Киев и за пожари в Соломянски и в Голосеевски район на града, както и в центъра на столицата.

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