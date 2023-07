Испания пое европейското председателство (СНИМКИ)

Той смята, че срещите на върха ще бъдат важни моменти за ЕС.

"Испания е мощен двигател за нашето европейско бъдеще", пише още Мишел.

Испания поема председателството на Съвета за пети път. Председателството обхваща периода от 1 юли до 31 декември. Реиндустриализирането на ЕС, напредъкът в екологичния преход, насърчаването на социална и икономическа справедливост и укрепването на европейското единство са четирите приоритета на испанското председателство. ОЩЕ: Фон дер Лайен призова за справедливост за Украйна след старта на нов международен орган

🇪🇸 Spain is a powerful engine for our European future.



As the Spanish Presidency begins, I thanked His Majesty King Felipe VI for Spain’s strong support to the European project.



The EU-CELAC and #EPC summits will be important moments for our Union. pic.twitter.com/980UtuThZR