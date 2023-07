Фон дер Лайен призова за справедливост за Украйна след старта на нов международен орган

По думите й този орган ще събира доказателства и документира престъпленията на Русия, така че извършителите да бъдат изправени пред правосъдието.

Председателят на Европейската комисия определи това като първа стъпка към трибунал за престъплението агресия. ОЩЕ: ЕК потвърди - отпуска 50 млрд. евро на Украйна за следващите 4 години

Today the International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression starts its work.



Collecting evidence and documenting Russia’s crimes so the perpetrators can be brought to justice.



First step towards a tribunal for the crime of aggression.#JusticeForUkraine