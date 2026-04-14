Испания променя законодателството за абортите

Испания прие закон, който може да промени подхода към защитата на правата на жените в цялата страна. Властите одобриха конституционна реформа, която да утвърди правото на аборт на национално ниво. В момента в страната действа закон, разрешаващ абортите, но на практика достъпът до тази процедура варира в различните региони. В някои автономни региони е по-лесно да се получи, докато в други възникват трудности – например поради организационни или идеологически причини.

Реформата

Реформата има за цел да премахне тези различия: всички регионални власти ще бъдат задължени да осигурят достъп до процедурата при едни и същи условия, съобщи изданието Гласная.

Осъждане

Припомняме, че преди дни архиепископът на Босна и Херцеговина Томо Вукшич направи паралел между войните и абортите и намекна, че жените, които прекратяват бременността си са военни престъпници. Това стана ясно от словото му по повод католическия Великден. Той заяви, че в днешния свят, обременен от войни и всякакви видове насилие, вярващите имат особена отговорност да отстояват мира и човешкото достойнство, защото това е единственият правилен начин да свидетелстват за християнството и църковното учение, предаде хърватската медия "Индекс".

