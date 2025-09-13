"Истинска война няма да започне, но провокации ще има": Говори полският посланик у нас

Истинска война няма да започне, но такива провокации ще има. Макар Русия в момента да е значително отслабена, опасността от нови провокации не е отпаднала. По суша и въздух НАТО има огромно преимущество, но малките дронове остават сериозно предизвикателство. След атаката с руски дронове във въздушното пространство на Полша стана ясно, че не става въпрос за случайност, а за сериозна провокация. Това заяви посланикът на Полша в България Мачей Шимански в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Успокояване на съюзниците: САЩ обещават да защитават територията на НАТО

"Урок за Полша"

"Тези дронове не носеха експлозиви, но бяха снабдени с големи резервоари за гориво – с ясната цел да могат да стигнат по-далеч", каза посланикът. По думите му ситуацията е "урок" за Полша и съюзниците ѝ.

Той подчерта, че помощта на съюзниците от НАТО е била ключова за неутрализирането на заплахата. И изтъкна ролята на Нидерландия, която е изпратила самолети, за да свалят руските дронове. Помогнали са също Франция, Италия и Германия, добави той.

По отношение на позицията на американския президент Доналд Тръмп, посланикът каза: "Тръмп се опитва да смири Русия, вярвайки, че Путин ще прояви разум".

ОЩЕ: Тръмп показа слабост пред Путин и след ескалацията с Полша, Зеленски даде рецепта за ПВО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Според Шимански Европа е реагирала твърде късно на агресивното поведение на Русия. "Трябваше да бъдат взети по-сериозни мерки още преди години. Сега плащаме цената – висока, и не само финансова", смята той, визирайки временното затваряне на варшавското летище и необходимостта от засилени отбранителни действия.

По думите му Полша работи активно с Украйна по подобряване на защитата срещу дронове. Посланикът разкри, че външният министър на Полша Радослав Сикорски е бил в Киев, където е финализирал споразумение за обмяна на опит и технологии. "От месеци работим в тази посока", подчерта Шимански.