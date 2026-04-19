Спорт:

Историята на стрелеца, убил шестима в Киев и нова стрелба - в Чернигов (ВИДЕО)

19 април 2026, 21:27 часа 578 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Историята на стрелеца, убил шестима в Киев и нова стрелба - в Чернигов (ВИДЕО)

Дмитрий Василченков - това е името на стрелеца от Киев, който на 18 април отне живота на шестима души и рани още 14 в украинската столица след стрелба в магазин за хранителни стоки. Иван Виховски, ръководителят на Националната полиция на Украйна, разкри повече подробности за стрелеца.

Според информацията, Василченков е роден в Москва през 1968 година, служил в украинската армия - в Одеска област, в Транспортни войски, но много отдавна - до 2005 година, когато се пенсионира. След което е заминал за Русия и чак през 2017 година се е върнал в Украйна, като е живял в Бахмут - градът беше превзет от руската армия преди вече почти 3 години.

Оказва се, че още през 2023 година Василченков е имал спор на опашка в магазин, след като е бил смъмрен заради проява на неуважение към чакащите - изглежда е искал да ги предреди, след което се сбива с направилия му забележката - това съобщава "Украинская правда". И сега кървавата драма в Киев също започва така - Василченков се е скарал със съсед и е стрелял по него с газов пистолет. След това е грабнал друго оръжие - автомат, подпалил е апартамента му и е отишъл в супермаркет, стреляйки по хора по пътя. Според украинския министър на вътрешните работи Игор Клименко, стрелецът от Киев е имал официално регистрирано оръжие.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Василченков е бил изправен пред наказателни обвинения преди това, потвърждавайки, че е роден в Русия и е живял дълго време в Донецка област.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано Евгений Жуков, началник на Патрулната полиция на Украйна, обяви на пресконференция, че е подал оставка на фона на наказателно производство срещу подчинените си, които са заподозрени в небрежност – оставяне на хора в опасност по време на терористична атака. В социалните мрежи се появиха видеокадри, показващи как двама украински катаджии бягат щом чуват звуците от стрелба от автоматичното оръжие на Василченков. "Служа и защитавам" не може да е просто лозунг, а начин на живот, подчерта Игор Клименко след появата на записа:

На този фон, днес, 19 април, в Чернигов също имаше стрелба на улицата. Впоследствие са задържани двама души, от единия е отнет сигнален пистолет.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Стрелба Заложници Киев чернигов Дмитрий Василченков
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес