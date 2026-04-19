Историята на стрелеца, убил шестима в Киев и нова стрелба - в Чернигов (ВИДЕО)

Дмитрий Василченков - това е името на стрелеца от Киев, който на 18 април отне живота на шестима души и рани още 14 в украинската столица след стрелба в магазин за хранителни стоки. Иван Виховски, ръководителят на Националната полиция на Украйна, разкри повече подробности за стрелеца.

Според информацията, Василченков е роден в Москва през 1968 година, служил в украинската армия - в Одеска област, в Транспортни войски, но много отдавна - до 2005 година, когато се пенсионира. След което е заминал за Русия и чак през 2017 година се е върнал в Украйна, като е живял в Бахмут - градът беше превзет от руската армия преди вече почти 3 години.

Оказва се, че още през 2023 година Василченков е имал спор на опашка в магазин, след като е бил смъмрен заради проява на неуважение към чакащите - изглежда е искал да ги предреди, след което се сбива с направилия му забележката - това съобщава "Украинская правда". И сега кървавата драма в Киев също започва така - Василченков се е скарал със съсед и е стрелял по него с газов пистолет. След това е грабнал друго оръжие - автомат, подпалил е апартамента му и е отишъл в супермаркет, стреляйки по хора по пътя. Според украинския министър на вътрешните работи Игор Клименко, стрелецът от Киев е имал официално регистрирано оръжие.

Още: Кървав епизод в Киев: Нападател взе заложници, уби и рани хора - спецчасти го ликвидираха (ВИДЕО, СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Василченков е бил изправен пред наказателни обвинения преди това, потвърждавайки, че е роден в Русия и е живял дълго време в Донецка област.

По-рано Евгений Жуков, началник на Патрулната полиция на Украйна, обяви на пресконференция, че е подал оставка на фона на наказателно производство срещу подчинените си, които са заподозрени в небрежност – оставяне на хора в опасност по време на терористична атака. В социалните мрежи се появиха видеокадри, показващи как двама украински катаджии бягат щом чуват звуците от стрелба от автоматичното оръжие на Василченков. "Служа и защитавам" не може да е просто лозунг, а начин на живот, подчерта Игор Клименко след появата на записа:

На този фон, днес, 19 април, в Чернигов също имаше стрелба на улицата. Впоследствие са задържани двама души, от единия е отнет сигнален пистолет.

Local channels report a possible shooting in Chernihiv after two men opened fire on a street, with injuries reported and no official information yet. https://t.co/tx6PJdWnAm pic.twitter.com/FGUGJPoMZe — WarTranslated (@wartranslated) April 19, 2026