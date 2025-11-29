Онлайн заплаха: 10% от децата във Великобритания са изнудвани в мрежата

Един от десет родители във Великобритания казват, че детето им е било подложено на онлайн изнудване. Щетите варират от заплахи за публикуване на интимни снимки до разкриване на лични подробности за някого, съобщи в. "Гардиън". Един от пет родители пък познава дете, което е било обект на онлайн изнудване, докато двама от петима родители заявяват, че рядко или никога не разговарят с децата си по тази тема.

Данните са на благотворителната организация за защита на децата NSPCC. Тя основава своите заключения на проучване сред над 2 500 родители и посочва, че технологичните компании продължават да "не изпълняват своя дълг да защитават децата".

Шокиращи данни

Националната агенция за престъпления съобщава, че получава над 110 доклада на месец за опити за "сексуален шантаж", при които престъпни групи мамят тийнейджъри да изпращат интимни снимки на себе си и след това ги изнудват.

Агенции в Обединеното кралство, САЩ и Австралия потвърждават нарастващ брой случаи на сексуален шантаж, включващи тийнейджъри момчета и млади мъже, станали мишена на киберпрестъпни групи, базирани в Западна Африка или Югоизточна Азия, като някои от случаите завършват трагично. 6-годишният Мъри Доуей от Дънблейн, Шотландия, се самоуби през 2023 г., след като стана жертва на сексуален шантаж в Instagram, а Динал Де Алвис, също на 16, се самоуби в Сътън, южен Лондон, през октомври 2022 г., след като е бил изнудван за голи снимки.

Определението на NSPCC за изнудване включва заплахи за публикуване на интимни изображения или видеа на детето, или на информация, която жертвата желае да запази в тайна, като например тяхната сексуална ориентация. Информацията може да е получена по съгласие или чрез принуда, манипулация или създадена чрез изкуствен интелект.

Изнудвачите могат да бъдат непознати, като сексторшън групи, или някой, когото детето познава, като приятел или съученик. Изнудвачът може да изисква различни неща в замяна на това информацията да не бъде разпространявана, като пари, нови снимки или поддържане на връзка.

NSPCC отбелязва, че тяхното определение за изнудване се припокрива със сексуалния шантаж, но включва по-широк кръг от сценарии.

"Децата заслужават да бъдат в безопасност онлайн и това трябва да бъде вградено в самата структура на платформите, а не добавяно след като вече е причинена вреда", категоричен е Рани Говендър, мениджър по политики в NSPCC.

Съвети към родителите

Експертите съветват да се обясни на децата как изглежда заплахата за сексуален шантаж и да се следи с кого разговарят онлайн. Те също препоръчват да се създават ежедневни възможности за разговор с децата, например по време на хранене или на редовни пътувания с кола, за да се осигури пространство, в което тийнейджърите могат да разкрият, че са станали жертва на изнудване.

"Да се знае как да се говори за онлайн изнудване по възрастово подходящ начин и да се създаде среда, в която децата се чувстват безопасни да се обърнат за помощ без страх от осъждане, може да направи огромна разлика", каза Говендър.

NSPCC също интервюира млади хора за това защо биха избрали да не разкрият опит за изнудване на родител или настойник. Сред причините за неразкриване са чувството на срам, предпочитание първо да говорят с приятел и усещането, че "могат да се справят сами".