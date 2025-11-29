Напомня за "Шарли Ебдо": Евакуираха журналистите от френска телевизия (ВИДЕО)

Офисите на телевизионния оператор France Télévisions в Париж бяха евакуирани в събота, 29 ноември, в късния следобед поради бомбена заплаха, съобщи аудиовизуалната група на уебсайта си, което наруши излъчването на Franceinfo и уебсайта Franceinfo.fr, предаде френският всекидневник Le Monde. Държавните служби са предупредили компанията за бомбена заплаха, а в момента полиция и екип с кучета са на място, за да разследват.

„Около 17:00 часа е подаден сигнал за взривно устройство в централата на телевизионния канал France Télévisions. Като мярка за сигурност ръководителят на медиите поиска евакуация на мястото “, заяви полицейски източник. Евакуацията е извършена малко след 17:30 ч. Около 18:30 ч. претърсването в сградата, разположена в 15-ти район на Париж, все още е продължило, пише още френското издание.

Le coup de l’alerte à la bombe en direct sur france info, ça c’est fait. pic.twitter.com/CRSm7Wvg9D — Alexis Poulin (@Poulin2012) November 29, 2025

Напомня на "Шарли Ебдо"

Припомняме, че преди 10 години в Париж група терористи нападнаха редакцията на френския сатиричен седмичник „Шарли Ебдо“ Те нахлуха с автомати „Kалашников“, пушка и противотанков гранатомет. Загиват редакторът Стефан „Шарб“ Шарбоние, девет служители на вестника и двама френски полицаи. Ранени са 11 други човека. ОЩЕ: Главните заподозрени за нападението срещу "Шарли ебдо" получават 30 г. затвор