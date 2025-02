Издирваният от Украйна и взривен тази сутрин Саркисян е починал в реанимация? (ВИДЕА)

Взривеният тази сутрин в Москва военен и криминален бос от т.нар. Донецка народна република (ДНР) Армен Саркисян е починал в московска болница от раните си. Това съобщиха няколко от големите руски телеграм канали като Mash и Shot. Припомняме, че тази сутрин, 3 февруари, престъпният бос от времето на предишния украински президент Виктор Янукович Армен Саркисян бе взривен с телохранителите си във входа на жилищна сграда в луксозния комплекс "Алени платна" в руската столица и бе откаран в клиника с откъснат ляв крак. Според последните съобщения той е починал в реанимацията, без да дойде в съзнание.

Първоначално руските медии съобщиха, че Саркисян е оцелял след експлозията като е бил откаран в критично състояние в болница, след това е изпаднал в кома. Според Mash причината за смъртта не е бил откъснатият крак, а рана от осколка в гръдния кош в областта на сърцето.

Според един от живеещите във входа и свидетел на покушението, малко преди взрива Саркисян е слязъл във входа, за да стигне до паркинга, и точно тогава се е чула експлозията. Той винаги се е движел с охрана като бодигардовете са проверявали всички кофи за боклук, дивани във фоайето и други места в жилището и около него. Пак според свидетеля охраната в кооперацията е била много добра, документите на всички посетители са се проверявали редовно.

Саркисян е ръководител на федерацията по бокс на сепаратистката ДНР и създател на арменския батальон "Арбат". Военното формирование бе сформирано през 2022 г., а от 1 юли 2023 г. официално е част от структурата на Министерството на отбраната на Руската федерация в качеството си на подразделение в състава на ЧВК "Редут". Известно време Саркисян се смяташе за противотежест на загиналия Евгений Пригожин, създателя на ЧВК "Вагнер".

Саркисян е имал украинско гражданство и е известен още с името Армен Горловский.

