Лавров: Нито Крим, нито Донбас някога са били цел на Русия

Руският външен министър Сергей Лавров за пореден път срази със свое изказване, заявявайки, че Русия никога не била искала да завземе украински територии - нито Крим, нито Донбас. Но какво се е случило тогава, грешка ли е станала?

Ето изказването на Лавров, цитирано от руската медия "Вести":

"Искам да подчертая още веднъж, че никога не сме говорили просто за завземане на някакви територии. Нито Крим, нито Донбас, нито Новорусия (понятие, използвано от руската пропаганда за обозначаване на югоизточни части на Украйна, към които Москва има претенции - бел. ред.) като територии никога не са били наша цел."

Още: Унгария обвини Украйна за спрения руския петрол, Киев: Оплачете се на приятелите си в Москва

Според Лавров Русия била искала да защити руснаците, които живеят на тези територии. Срещу тях, според него, при украинския президент Володимир Зеленски били приети закони, които унищожавали правата на рускоезични без да навлиза в подробности.

Колко пъти Русия призна суверенитета и границите на Украйна и колко пъти наруши тези договори

Припомняме, че Русия нахлу и окупира украинския полуостров Крим и част от Донбас още през 2014 г. През 2022 г. Русия започна пълномащабно нахлуване в Украйна.

Да не забравяме, че същата Русия бе признала суверенитета и националните граници на Украйна, в състава на които влизат както Крим, така и Донбас:

Още: Лавров с блуза с надпис СССР: Това е публично отричане на Руската федерация като държава (ВИДЕО)

Първия път през 1991 г. , когато в Украйна се провежда референдум за независимост, на който над 90% от гласоподавателите подкрепят отделянето й от СССР. На 5 декември 1991 г. Русия официално признава Украйна като независима държава.

, когато в Украйна се провежда референдум за независимост, на който над 90% от гласоподавателите подкрепят отделянето й от СССР. На 5 декември 1991 г. Русия официално признава Украйна като независима държава. Втория път през 1994 г. , когато Русия подписва Будапещенския меморандум, с което гарантира териториалната цялост и суверенитета на Украйна в замяна на това, че Киев се отказва от ядрения си арсенал (третият по големина в света по онова време). С този документ Русия се ангажира да не използва сила и да не оказва икономически натиск срещу Украйна.

, когато Русия подписва Будапещенския меморандум, с което гарантира териториалната цялост и суверенитета на Украйна в замяна на това, че Киев се отказва от ядрения си арсенал (третият по големина в света по онова време). С този документ Русия се ангажира да не използва сила и да не оказва икономически натиск срещу Украйна. Третият път през 1997 г., когато е подписан договор между Украйна и Русия, с който Русия официално признава съществуващите граници на Украйна и се задължава да уважава нейния суверенитет. Договорът е ратифициран и влиза в сила през 1999 г.

С нахлуването си в Украйна Русия наруши и трите документа.